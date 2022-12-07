Мэр предрек суровую зиму в Краснодаре

По прогнозам, Краснодар ждет холодная зима. Фото: Евгений Таранжин

Глава Краснодара Евгений Наумов в последние дни очень жесток с подчиненными. Критике мэра подвергается буквально все, что ни шатко ни валко делалось до него. На этот раз градоначальник обрушился на коммунальщиков (да и не он один!), предрекая холодную зиму в Краснодаре.

- Первые дни декабря показали нам, что зима в этом году будет суровая. Мы должны быть готовы к любым внештатным ситуациям. И не допустить случаи того, чтобы жители остались без воды, тепла или электричества из-за аварий на сетях. Тем более во время новогодних выходных, - написал он в своем Телеграм-канале после совещания в горадминистрации.

При этом Евгений Наумов жестко озвучил свои намерения, заслушав доклады ответственных за подготовку к зиме.

- Словам верить не намерен. Оценку дадут жители по итогам зимнего периода, - добавил глава Краснодара.

Мэр поручил максимально мобилизовать все службы, проверить "еще раз" свое оборудование, а также усилить работу по обеспечению антитеррористической безопасности.