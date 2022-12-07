Как часто надо наблюдаться у разных специалистов

Некоторые болезни имеют свойство развиваться постепенно Фото: Александр ГЛУЗ

Отвечает эксперт Елена Зяблова, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Регулярное наблюдение у врачей увеличивает шансы на своевременное обнаружение заболеваний. Некоторые болезни имеют свойство развиваться постепенно, а симптоматика выражается спустя долгое время. Регулярные чекапы у специалиста и сдача анализов помогут вовремя обнаружить и устранить заболевание.

Обязательно нужно следить за своим состоянием после перенесенной болезни, чтобы период восстановления был максимально эффективным. Если же пациент имеет хронические заболевания, ему необходимо регулярно посещать специалистов и отслеживать малейшие изменения. Если вовремя не начать усиленную терапию, впоследствии могут вылиться в осложнения.

Не всех врачей необходимо посещать регулярно. Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, соберет анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы. Если же есть конкретная проблема, которая тревожит, то вы можете обратиться сразу к профильному специалисту. Так вы сэкономите время и быстро получите помощь.

Регулярно необходимо посещать офтальмолога. Большинство людей проводит за компьютером по восемь часов в день, поэтому зрение может ухудшиться. Важно предупредить такую ситуацию. В этот список также стоит включить кардиолога и эндокринолога, так как сердце и гормоны оказывают большое влияние на организм и общее самочувствие человека. Перечисленных выше врачей рекомендуется посещать раз в полгода.

Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы.

Некоторые болезни имеют свойство развиваться постепенно Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас люди не так часто обращаются к врачам, если нет ярко выраженных симптомов какого-либо заболевания или проблемы, которая мешает жить. Причин такого поведения может быть несколько. В первую очередь многим людям сложно выделить время на посещение врача: плотный график, удаленность медицинского учреждения, банальная лень. Если с последним сложно что-то сделать, то остальные проблемы решаются намного проще. Сейчас существует большое количество способов, которые упрощают общение с врачом. Человек может обратиться за консультацией к специалистам телемедицинских сервисов или записаться на офлайн-прием через интернет, что исключает долгое ожидание в очереди и экономит то самое время.

Второй причиной может быть надежда на самолечение. Такие люди верят, что болезнь пройдет сама собой. Конечно, такое бывает, но далеко не всегда. Кроме того, это может быть только временное купирование симптомов, которое в дальнейшем приведет к осложнениям вместо исцеления. В любом случае при недомогании стоит проконсультироваться со специалистом. При этом не стоит впадать в противоположную стадию и обращаться к врачам после каждого чиха.

Еще одна причина нежелания посещать врача — негативный опыт взаимодействия со специалистами у самих пациентов или их близких. К сожалению, это приводит к игнорированию врачебной помощи, даже когда она уже действительно необходима. Внимательно изучите отзывы от пациентов, которые уже посещали этого врача. Это легко сделать на сайтах клиник или прямо в поисковой системе. Например, если вы ищете врача в Яндексе, то отзывы будут собраны прямо в карточке специалиста. В результатах поиска можно изучить не только информацию о врачах нужного профиля, но и почитать, что говорят те, кто уже обращался к нему, и сделать осознанный выбор. Второй способ: узнать мнение друзей о специалистах, которых они посещают и записаться именно к этим докторам.

При всей важности регулярного посещения врачей не стоит переходить черту разумного отношения к своему здоровью. Чрезмерная трепетность может негативно влиять на ментальное состояние и вызывать постоянную тревогу. Важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, так можно найти у себя кучу заболеваний, которых на самом деле нет.

Если подобная тревожность становится регулярной, стоит обратиться к психологу, который поможет справиться с первопричиной излишней тревоги за свое здоровье. Так пациент самостоятельно поймет, что не всегда стоит бить тревогу, нужно более спокойно относиться к каким-то симптомам, потому что они могут быть вызваны не тяжелым заболеванием, а просто внешними факторами.

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