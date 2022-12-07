Тренер ФК «Краснодар» еще не уволили, а он уже нашел новую работу

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Александр Сторожук – главное открытие минувшего сезона чемпионата России. Еще пять лет назад он возился с любителями в чемпионате Краснодарского края, а прошлой весной принял топ-клуб премьер-лиги.

Все произошло быстро. За неделю «быки» лишились тренерского штаба и девяти игроков. Специалисты вернулись на родину – в Германию, а футболисты разъехались по арендам. Семь человек заморозили контракты, двое – расторгли. Причем по инициативе черно-зеленых.

Так «Краснодар» остался без лидеров, но сохранил костяк – выпускников академии, Матвея Сафонова, Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова. А тренером стал Сторожук. Последние полгода он возился с «Краснодар-2». А после звонка Сергея Галицкого переехал на базу основной команды. Вместе с собой захватил штаб и игроков.

Костяк команды составили выпускники академии «Краснодара». Вместе с ней Александр занял четвертое место в чемпионате России и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Новый сезон специалисты начал уже как главный тренер. Но осенью «быки» стали. Зато появились слухи об отставке тренера. Он заявлял, что ничего не знал об этом.

Зато боссы «Оренбурга» заявили, что «Краснодар» общался с главным тренером команды – Марцелом Личкой. Но чех «быкам» отказал, а Сторожук сохранил работу – до зимы. И даже закончил первую часть сезона на мажорной ноте, одержал две победы подряд в Кубке России.

- Остаюсь ли в «Краснодаре»? Клянусь, не знаю, – заявил Сторожук после игры с «Химками» (4:1).

Спустя неделю ситуация не изменилась. «Краснодар» об отставке не сообщал, Сторожук хранил молчание. Но инсайдеры «РБ Спорт» заявили, что боссы уже приняли решение. Они спустя Александр в «Краснодар-2».

- «Краснодар» еще не определился с кандидатурой главного тренера команды, – также добавили эксперты.