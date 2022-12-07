Герои, которыми гордится России. Им посвящена фотовыставка в Сочи

В Сочи до 15 декабря будет открыта фотовыставка с героями СВО. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи продлили работу фотовыставки на целый месяц. Она посвящена подвигам участников специальной военной операции на Украине.

Открытие фотовыставки приурочили ко Дню народного единства. В рамках спецпроекта «Герои «Операции Z» поставили портреты военных. Под каждой фотографией нанесен специальный QR-код, перейдя по которому можно узнать видео-историю каждого героя по отдельности.

-Любой желающий может перейти на сайт спецпроекта. Там человек узнает о личном подвиге героя СВО, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

При этом информация на сайте постоянно обновляется. Наши военные на Украине каждый день совершают множество героических поступков. Кто-то прикрывает раненных танком, кто-то помогает своему раненному товарищу выбраться с поля боя. Кто-то, и вовсе, не жалея своих сил и жертвуя жизнью, выполняет боевое задание.

К сожалению, некоторые ребята так и не смогли вернуться домой после ожесточенной битвы. Но те, кто остался, делятся своими воспоминаниями. Они рассказываю про победы и поражения, а самое главное, вспоминают своих боевых товарищей.

Так, танкист Марат Халиков не смотря на осколочное ранение и контузию смог вывести своих товарищей из-под плотного огня противника. В этот же момент он на руках вынес тяжело раненного сослуживца, за что сам получил травму и сейчас находится на лечении.

- Я не ощущаю себя героем. Просто выполняю свою работу и задачу. Я защищаю свою родину! И ровняюсь на старшее поколение, - рассказал Марат.

И таких как он – большинство. Десятки, сотни или даже тысячи сильных духом солдат. Они не боятся ни пуль, ни ранений, а смело идут в бой, защищая свою страну.

На данный момент в спецпроекте «Герои «Операции Z» собрано 230 видеоисторий. Планируется, что с каждым днем проект будет пополняться все больше.