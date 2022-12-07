Врачи из Краснодара спасли жизнь мужчине с органами наоборот

В Краснодаре врачи спасли жизнь мужчине с редкой особенностью Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевой больнице скорой медицинской помощи в середине ноября появился очень необычный пациент. К краснодарским врачам обратился 20-летний парень, рожденный в Таджикистане. У него очень сильно болел живот.

Осмотрев мужчину и узнав симптомы его острой боли, специалисты были уверены, что произошло воспаление аппендикса. Не сходился только один момент. Пациент утверждал, что болит справа, а не слева, как при аппендиците.

В итоге, мужчине назначили УЗИ, которое подтвердило ранее определенный диагноз. Единственное, во время обследования удалось узнать одну весьма необычную деталь. У молодого человека обнаружили полную транспозицию внутренних органов. Это означает, что все органы находятся с другой стороны.

- В экстренном порядке пациента госпитализировали и прооперировали. Конечно, для нас, докторов, это было несколько непривычно. То, что во время операции обычно делаешь правой рукой, приходилось делать левой, - поделился лечащий врач 20-летнего приезжего, врач-хирург краевой БСМП Артем Сыроватка.

Для хирургии операция по удалению аппендицита является рядовой. Все, как и ожидалось, прошло хорошо. Пациент быстро пошел на поправку и уже выписан из больницы.

- Во время учебы в институте я читал о подобных случаях. Также мои старшие коллеги рассказывали, что видели подобное. Но в моей практике такой пациент первый, - рассказал Артем Сыроватка.

Напоследок врач уточнил, что пациент сам не знал о своей природной уникальности.