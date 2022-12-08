Он сказал: «Мне не сложно занять ваши места легионерами». Игрок ФК «Краснодар» вспомнил самый жесткий разговор с Сергеем Галицким

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий – второй самый влиятельных человек в российском футболе. Это данные опроса Sports.ru. Его издание провело год назад. Оно пообщалось с 143 людьми, включая руководителей российского футбольного союза, тренеров и игроков премьер-лиги, агентов и других деятелей.

Бизнесмен эту информацию не комментировал. Но отрицать его влияние было бесполезно. Он не раз предлагал программы развития футбола и делал все, чтобы игра в стране развилась. Причем наработки применял на родном клубе – «Краснодаре». Речь шла о детско-юношеском футболе.

Напомним, что Сергей Галицкий обзавелся командой в 2014-м. Он создал клуб, построил базе и детскую академию. А затем возвел несколько стадионов. Один даже успели снести – отдали под очередь парка.

Сейчас «Краснодар» – топ-клуб. Он брал медали чемпионата России, выходил в финал Кубка страны и играл в Лиге чемпионов, самом престижном турнире континента. А в 2022-м Сергей Галицкий исполнил мечту. Матч 29-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:0) черно-зеленые заканчивали с 11 выпускниками академии.

При этом Галицкий избегал СМИ. Он редко давал интервью, не выходил к прессе и болельщикам. Исключением были прогулки по парку и кадры в ТВ-трансляциях игр «Краснодара».

Не говорили о бизнесмена и игроки. Они либо уходили от вопросов, либо повторяли, что он следит за командой, гоняет на тренировки, но не рулит клубом. Но неожиданно раскрыл личность предпринимателя Егор Сорокин.

- Мы как-то сыграли неудачную игру, и он сказал: «Ну, и что вы играете? Мне что, сложно накупить легионеров, ваше место ими занять? Вы можете каждую игру доказывать, на что способны? На вас краснодарские болельщики ходят. Это была профилактическая беседа на повышенных тонах. И это норма, – заявил игрок в интервью «РБ Спорт».

Частые ли это беседы, защитник не уточнил. Но впервые признал эмоции Сергея Галицкого после неудачных матчей. Ранее игроки отрицали это.