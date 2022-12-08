Поменяли забор. Что происходит с кинотеатром «Аврора» в Краснодаре, который реконструирует компания Сергея Галицкого

Так выглядел кинотеатр снаружи Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кинотеатр «Аврора» стоит на реконструкции уже семь лет. Это один из главных долгостроев Краснодара. Находится он в центре города – на улице Красной, на пересечение двух магистралей.

Еще два года назад за забором была облетевшая побелка и разукрашенный фасад. Казалось, типичная заброшка. Но за дело взялся Сергей Галицкий. Он пошел на реконструкцию проекта. Получил разрешение и пригласил зарубежное архитектурное бюро. Оно презентовало новый проект кинотеатра.

За забором виден фасад памятника архитектуры Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Причем согласовали его горожане. Прошлой весной мэрия города провела опрос. Местные жители выбирали проект реставрации здания. И 95% человек поддержало идею Сергея Галицкого.

Ожидается, что кинотеатр станет досуговым центром. Он получит залы для выставок и концертов. Но сохранит исторический вид – фасад памятника архитектуры. Это было условием бизнесмена. А еще кинотеатр уйдет под землю – на 21 метр. Так он получит новые площади, но не сверху, а снизу.

Работы на площадке кипят не первый год. Но увидеть здание пока нельзя – из-за высоких заборов. Они здесь новые. Установили ограждения буквально неделю назад. Они стоят по периметру кинотеатра.

Фото администрации Краснодарского края

Как удалось выяснить «КП» – Кубань», стройку планируют завершить к концу 2024 года. Официально эту информацию никто не комментирует: ни бизнесмен, ни компания «Инвестстрой». Она занимается реконструкцией здания.

- Главное, чтобы материалов хватило. Возможны же сбои из-за поставок из-за рубежа, – рассказывал «КП» – Кубань» источник еще весной 2022-го.

Фото администрации Краснодарского края

Отметим, что реставрацией здания обойдется Сергею Галицкого минимум в 2,8 млрд рублей. Когда «Инвестстрой» взялся за проект, изношенность кинотеатра составляла около 40%, на некоторых лестницах уже не было ступеней. Практически не работала система отопления, канализации и вентиляции. Сильно обветшали подвальные помещения.

Первым делом специалисты консервировали кинотеатр. Они укрепили стилобат и плиты перекрытия цоколя, закрыли от влаги вентиляционные шахты и восстановили систему водоотвода.

Сейчас работы на объекте продолжаются.