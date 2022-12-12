Как в Краснодарском крае, в селе Варваровка, плодородные сельхозземли защищают от застройки

В селе Варваровка плодородные сельхозземли защищают от застройки. Фото: Иван Пеговой

Кубань не зря называют житницей России и считают гарантом продовольственной безопасности страны. Главный секрет рекордных урожаев - земля. Но нередко встречаются случаи, когда плодородные земли застраивают частными жилыми домами. Риелторы пишут в сети о том, как поля на юге превращаются в жилые районы. Владельцы земли по кусочкам выводят из актива сельского хозяйства участки и продают их под застройку быстро и выгодно. Только не всегда законно.

ЗАКОННО ВОЗВРАЩЕНЫ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ

Чтобы внести ясность в подобные вопросы, в 2021 году Законодательным Собранием Кубани были приняты изменения в закон об основах регулирования земельных отношений в регионе с запретом на перевод сельскохозяйственных угодий в земли под жилищное строительство. Документ можно назвать логичным продолжением принятой в 2020 году Доктрины продовольственной безопасности России, по которой сохранение сельхозземель представляет собой национальный интерес государства.

Далее, в соответствии со скорректированным 28 декабря 2021 года генеральным планом города-курорта Анапа, земельные участки отнесены к зоне сельскохозяйственных угодий, виноградопригодным территориям.

Иногда местным властям приходится судиться с владельцами участков. Фото: Иван Пеговой

СТРОИТЬ НА ЗЕМЛЕ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ

В последние два года активная борьба за возвращение сельхозземель к использованию по назначению ведется под Анапой, в селе Варваровка. Здесь, несмотря на запрет строительства, продолжается реализация коттеджного поселка «Златоград». А владелец уже должен неустойку за невыполнение решения суда по сносу двух домовладений. Но обо всем по порядку.

Восемь лет назад, в 2014-м году, администрация города-курорта Анапы, при обращении владельца участка, приняла постановление об изменении вида разрешенного использования земельных участков и разрешила на плодородной земле строить дома. Но после правового анализа постановление было отменено – земли вернули в сельхозоборот в 2020 году, дабы ценные участки использовались по назначению.

Тем временем владелец разделил свой участок на десятки мелких и стал продавать. Как грибы стали расти коттеджи. Пока счастливые новые хозяева строили дома своей мечты, собственник общего участка ходил по судам.

Покупка земельного участка сельхозназначения для строительства частного дома — не лучшая идея. Фото: Иван Пеговой

ПОСТРОЕННОЕ НУЖНО СНОСИТЬ

Собственник земли подавал иск в Анапский городской суд к администрации, требуя отменить постановление, которое запрещало строительство на участках. Но ни иск в Анапский городской, ни апелляция в Краснодарский краевой, ни обращение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не помогли. В удовлетворении искового заявления истцу было отказано.

Теперь городские власти через суд добиваются того, чтобы незаконно возведенные капитальные сооружения были снесены: подали иски в Анапский районный суд Краснодарского края к собственникам земельных участков.

- В соответствии с правилами землепользования и застройки установлен процент минимальной застройки — 0%, - уточняется в решении суда, принятом в августе 2022 года. - В связи с чем, нормы отступа не подлежат установлению.

То есть на этих землях не предполагается размещение каких-либо объектов частного домовладения. А следствием неправомерной застройки суд называет снос возведенных объектов.

Также суд отметил, что законом предусмотрено установление права на недвижимость не с момента начала строительства, а только после государственной регистрации права на эти объекты.

И по двум домам суд уже вынес решение в пользу администрации. В конце августа этого года ответчика обязали в течение 30 дней снести одноэтажные капитальные строения. За каждый день просрочки собственнику начисляется пеня в размере 20 тысяч рублей.

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ — ОДИН РАЗ ПОСТРОЙ

Сама идея покупки земельного участка сельхозназначения для строительства частного дома — не лучшая. По словам руководителя юридического отдела агентства недвижимости «ДОН-МТ», входящего в ассоциацию «Южная палата недвижимости» Александра Валькова, покупать участок сельхозназначения для строительства частного дома, если вы не фермер и не планируете заниматься данным видом деятельности, не стоит. При строительстве на такой земле дома с нарушением требований, нельзя будет получить его государственную регистрацию — здание будет признано самовольной постройкой и от владельца потребуют его снести. Юрист рекомендует внимательно изучать всю документацию, ведь в противном случае можно вложить немалые денежные средства в покупку участка, строительство дома, а потом его лишиться.