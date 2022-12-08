Зерно с ядом. Специалисты назвали причины массовой гибели фазанов в Ейске

Мертвых птиц, фазанов и чаек, обнаружили жители Ейского района. Фото: соцсети.

Специалисты Россельхознадзора и ветлаборатории назвали причины массовой гибели фазанов, зафиксированной в течение недели в Ейском районе: птиц убили предназначенные для атакующих поля грызунов пестициды.

С 20 по 26 ноября 2022 года возле балки Глубокой Ейского района очевидцы зафиксировали множества тушек фазанов: они сообщили о них в соцсетях и региональным властям. Мертвых птиц государственные инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора отправили в Краснодарскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования на наличие инфекций и химико-токсикологическую экспертизу.

Причиной гибели птиц специалисты назвали агрохимикаты. Фото: Архив "КП"

– Экспертиза исключила инфекционные заболевания у погибших птиц. При их вскрытии обнаружены множественные кровоизлияния в подкожную клетчатку, мышцы, скопление несвернувшейся крови под капсулами печени, селезенки, в брюшной и грудной полости, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора. – Что позволяет предполагать отравление антикоагулянтами: ядами, используемыми для уничтожения грызунов.

При химико-токсикологическом анализе крови птиц обнаружены сразу три разновидности антикоагулянтов: бромадиолон, хлорофацинон, куматетралил. Они относятся к группе чрезвычайно опасных ядов I и II класса и часто используются фермерами для травли грызунов.

– Смертельные дозы составляют несколько миллиграммов на животное или птицу. У ядов I и II класса отсутствует вкус и запах, они слабо или вовсе не растворимы в воде, что приводит к попаданию в пищу птиц и животных ядовитой приманки, – добавили в Южном управлении Россельхознадзора. – Попавший в организм токсин уничтожает свертывающую систему крови: малейшая травма вызывает кровотечение, которое становится смертельным.

Фазанов убили предназначенная полевкам и крысам отрава, расбросанная фермерами. Фото: Архив "КП"

Специалисты отмечают, что приманки в виде обработанного ядами зерна должна закладываться в норы мышей, крыс и полевок. Из-за трудоемкости фермеры часто пренебрегают этим правилом, насыпая отравленное зерно на полях кучами. Вероятно, именно такие ядовитые «посевы» с пестицидами и антикоагулянтами стали причиной гибели фазанов под Ейском.

– Если виновники массового отравления птиц будут найдены, их ждет наказание за нарушение правил применения агрохимикатов и нанесенный ими вред окружающей среде, – отметили в пресс-службе. – Штраф для граждан составляет 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 2-5 тысяч рублей, для юридических лиц – 10-100 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Ранее «КП»-Кубань» подробно писала о массовой гибели птиц и животных в нескольких районах Краснодарского края и столице региона.