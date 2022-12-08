Многодетная мать 7 детей из Новороссийска изрезала супруга в день свадьбы

Жителя Новороссийска любовь чуть не довела до гроба

В Новороссийске 38-летняя многодетная мать напала на 48-летнего мужчину в день их свадьбы. Молодожены не прожили и дня в браке, как их семейная лодка разбилась о быт.

Алена и Виктор (имена изменены – авт.) не стали закатывать пышное бракосочетание – возраст не тот: ему 43, ей – 38. Да и брак у обоих не первый. Алена уже была несколько раз в подвенечном платье, а от несложившихся отношений у нее на воспитании оказались 7 (!) детей. Поэтому в этот раз отметить торжество в скромном кругу с детьми и родителями было самым разумным решением.

После торжественной церемонии, росписи и обмена кольцами, молодожены отправились на ужин в дом к главе семьи. Но оказалось, что Алене и Виктору тоже не суждено быть вместе. Во время романтического пира, где алкоголь лился ведрами, пара поссорилась, и многодетная мать схватилась за нож.

- По версии следствия, 22 октября женщина заключила брак с 43-летним местным жителем. После чего вечером у молодоженов в квартире супруга в состоянии сильного алкогольного опьянения на бытовой почве возникла ссора, началась драка. Желая избежать конфликта, мужчина вышел на балкон, чтобы успокоиться и присел на стоявший диван, спиной к входу в квартиру. В этот момент супруга, подойдя сзади, ударила кухонным ножом в грудь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого разъяренная женщина оставила супруга в квартире и отправилась в гости к знакомым. Скорую пострадавшему вызвала его мать. Мужчина несколько недель находился в реанимации, но выжил. В это время многодетная мать провела медовый месяц со следователями. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Дело направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.