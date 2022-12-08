Имущество Феди Обнала из банды Цапков оценили в 1,3 млрд рублей

Федор Стрельцов

Бизнесмена Федора Стрельцова в Кущевской хорошо знают. Он водил дружбу с бандой Сергея Цапка и занимался приумножением «кубышки» ОПГ. Его считают активным участником преступной группировки цапков, но в поле зрения силовиков в ноябре 2010 года он не попадал. Тогда ОПГ жестоко убила станичного фермера Сервера Аметова, его семью и гостей – всего 12 человек.

Имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов, оценили в 1,3 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет "Ъ-Кубань". - Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию несостоятельной в 2019 году. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Наталия Ященко.

На Стрельцове висят сразу несколько уголовных дел, четыре из которых – за мошенничество в особо крупном размере. Когда началось следствие, Федя Обнал сбежал. Сначала он уехал в Израиль, а оттуда в 2014 году перебрался на Украину, где, как поговаривают, он активно сотрудничает с местным СБУ. Стрельцов объявлен в международный розыск, к делу подключился Интерпол, но вернуть бизнесмена в Россию пока не представляется возможным.

Проходит Федя Обнал по делу холдинга «Агрохимавиа», с которым фирма Стрельцова заключила договор на поставку удобрений, а денег так и не перечислила. Ущерб составил 32 млн рублей.

К слову, на дело с бандой Стрельцов не ходил. Он больше решал денежные вопросы, за что его и прозвали Федя Обнал. Решал, как говорят адвокаты, мошенническим путем – вымогал деньги, предприятия и земли у местных бизнесменов.

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В СИЗО Ростова-на-Дону ждут из омской колонии Вячеслава Цеповяза. После скандала с крабами и красной икрой бандита из ОПГ Сергея Цапка, которого осудили на 19 лет за преступления в Кущевской, перевели из Амурской области в Омскую. А теперь он отправился в «путешествие» на юг - в Ростове Цеповяз пробудет месяц. Его будут допрашивать по делу о вымогательстве крупной суммы у четырех предпринимателей из Кущевской.

Говорят, в СИЗО Ростова-на-Дону Цеповяза ждет каша и котлеты, а вовсе не крабы и шашлыки (продолжение)

Банда цапков должна своим жертвам больше двух миллиардов рублей

Несколько лет назад в Краснодарском крае прошли суды и о компенсациях потерпевшим. Служители Фемиды тогда вынесли беспрецедентное решение – киллеры должны заплатить потерпевшим 150 млн рублей. Потом были другие суды, и суммы компенсаций увеличивались.

Только исполнять решение суда сидельцы не спешат уже как четыре года. Их зарплаты в колониях не хватит, даже если они будут работать до конца своих дней (продолжение)

Кущевская волнуется: Член банды Цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают (читайте далее)