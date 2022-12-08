Зима не спешит на Кубань Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурные качели вернулись на Кубань. Они застали врасплох местных жителей. Горожане только достали пуховики и шубы и упаковали легкие вещи, как в Краснодар вернулось тепло.

- Ожидается облачная погода с прояснениями. В Западных районах края и на Черноморском побережье будет небольшой дождь. Наступает теплая воздушная масса. Средняя температура воздуха ночью в Краснодарском крае составит 4-9 градусов, днем – 11-16. Только на Азовском побережье показатели будут ниже: до плюс 8-13. Ветер умеренный, до 7-12 м/с. Только в районе Новороссийска ожидаются порывы до 15-20 м/с, - говорит начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Причем резкий скачок температур ожидается по всему региону, включая побережье Черного моря. Если неделю назад жители Новороссийска отмечали «день жестянщика». За ночь столбики термометров опустились до минус двух градусов и превратили трассу под городом в каток. Он стал сюрпризом для водителей, которые устроили массовое ДТП. Но спустя неделю в город вернется тепло. Уже в субботу, 10 декабря, воздух прогреется до плюс 16 градусов, а в воскресенья - до 18.

- Такая же ситуация будет и на других курортах Краснодарского края, - добавляют метеорологи.

Ожидается, что теплая погода продержится на Кубани все выходные. Уже в понедельник в регион придется небольшое похолодание. За сутки столбики термометров потеряют пару градусов, а в край придут дожди.

- И лить они будут до пятницы, 16 декабря, - заключают специалисты.

Настоящая зима придет на Кубань не раньше второй половины декабря. А пока жителям стоит отложить теплые вещи и достать ветровки и зонты.