Отец сварил сыну в зону СВО окопные печи

Владимир Фоменко собрал целую команду для изготовления печей.

Двое сыновей Владимира Фоменко, директора городского парка культуры и отдыха в Кропоткине, уже несколько месяцев находятся в зоне СВО. Старший – кадровый военный, младшему повестка пришла в октябре. Последний стал командиром мотострелкового взвода. Однажды он позвонил отцу и попросил прислать на передовую буржуйку – солдаты мерзнут в окопах и не на чем приготовить еду, согреть воду и обсохнуть.

- Сын прислал чертеж небольшой печки, она называется «Ракета». Подняли всех родственников, знакомых, понимаем, что бойцам надо помочь. Мы сварили три печи вместе с моими сотрудниками - главным инженером Владимиром Кожухарем и слесарями Виктором Васильчуком и Александром Курочкиным. Не отказал в материале Константин Каталей. Сварили прямо в нашем парке, у нас есть оборудование для этого, - рассказал «КП»-Кубань» Владимир Николаевич.

После того, как печки смастерили, их отправили на передовую. Их уже опробовали бойцы и говорят, что им не страшны ни морозы, ни сырость, ни противник. Дым от буржуйки не выдает место расположения.

- Все дошло, все работает, спасибо, - радуются посылке из дома мобилизованные. - Теперь уют, комфорт и благодать.

Еще пять водогрейных печей для взвода из Кавказского района сделали в Краснодаре на заводе «Элеваторстройдеталь». Они позволят солдатам и офицерам принимать водные процедуры и стирать вещи.