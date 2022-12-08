Анна Нетребко затосковала по скромному казачьему домику в Краснодаре, сидя в шикарной квартире в Испании

Анна Нетребко приезжала в Краснодар даже по несколько раз в год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

50-летняя звезда оперной сцены Анна Нетребко больше не приезжает в Краснодар. Раньше не было и года, чтобы она хотя бы на пару дней ни заглянула в отчий дом. Скромная казачья хата в центре кубанской столицы в тот момент наполнялась веселым смехом и многочисленными гостями - друзьями, родней. Здесь всегда отмечали приезд всемирно известной дивы застольем, ставили огромный стол, а кубанское вино лилось рекой.

Анна сама снимала свои неизменно "острые репортажи" с таких душевных домашних посиделок. А потом несмотря на известность, свободно гуляла по городу, покупала товары уличных мастеров, водила сына в родную для себя филармонию.

Все изменилось, когда год назад 7 сентября хозяин дома на Октябрьской в Краснодаре - Юрий Николаевич Нетребко - внезапно умер.

Анна с отцом. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

- Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет. А тем более, если это твой родной и любимый отец, - написала тогда певица. - Папа, спасибо тебе за все! Ты прожил прекрасную долгую и счастливую жизнь! Ты воспитал детей и внуков, которые тебя обожают, у тебя самые лучшие в мире друзья, многих из которых ты уже похоронил…

После этого в интервью Анна Нетребко говорила, что ей тяжело видеть посаженные отцом розы во дворе и виноград, за которым он бережно ухаживал. А потом Анна и вовсе прервала свою связь с родиной по многим причинам.

И вот на днях, судя по записи в соцсетях, в ней снова заговорила тоска по отчему дому.

- Мое самое любимое место в мире- это мой Дом! У меня их несколько и находятся они в разных городах и странах! Но люблю я их одинаково, потому что вкладываю туда душу, - опубликовала звезда потаенное вместе с фотографиями краснодарского отцовского очага. Чтобы не делать на нем акцент, Нетребко выставила и фото с балкона шикарной квартиры в Барселоне в шаговой доступности от шедевра мировой архитектуры собора Гауди.

А эта дом Анны Нетребко в Испании Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, в краснодарском доме по-прежнему живет родня певицы. И она свободно может приезжать в Краснодар. Но пока не спешит.