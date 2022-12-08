Велокареты и велобары на солнечных батареях. Как изобретатель из российской глубинки "поставил" на необычные колеса всю страну

В такой велокарете может быть кофейня или бар. Фото: личный архив Ильи Безручкина.

Изобретатель из Армавира Илья Безручкин открыл единственный в стране завод, где делают велорикши, в том числе для коммерческого использования: уникальные веломобили разъезжаются из Краснодарского края по всей России.

Первого велорикшу Илья Безручкин собрал еще студентом забавы ради: катал друзей и знакомых, стал местной достопримечательностью. А потом задумался: почему бы не производить их серийно? Начинал с небольшого цеха, сейчас их несколько. Серийный выпуск необычной техники Армавирский велорикшемобильный завод начал в 2014 году.

Велорикши из Армавира катают народ по всей стране. Фото: личный архив Ильи Безручкина.

– Наиболее востребованная продукция – велорикши на солнечных батареях: в хорошую погоду они едут от энергии света, но могут и приводиться в движение педалями, – говорит основатель и директор завода Илья Безручкин. – Кстати, проехать на полностью заряженной солнечной батарее без дополнительной подзарядки велорикша может до 600 километров: мы ставили такой эксперимент, когда перегоняли одну из Армавира в Сочи.

Завод армавирского изобретателя выпускает самую разную технику: четырех- и более вместительные велотакси и велокарты для свадеб, велокофейни, веломороженицы и даже велогрили. Иногда заказчики просят сделать уникальные велорикши: стилизованный под старинную карету велобар собрали из бронзы, латуни и меди, соединив тысячей заклепок.

– Сейчас производим 27 моделей и 42 их модификации продукции. Раньше большую часть комплектующих заказывали в Китае, сегодня делаем в своих цехах, – продолжает изобретатель. – Теперь заказывают велорикш для коммерческих нужд из разных уголков России, Беларуси и Казахстана. А раньше они часто уезжали в Турцию, Великобританию, Израиль, Финляндию, Польшу, ОАЭ.

Чудо-бочку изобретателя он сам потестил, а позже ее оценили кубанские виноделы. Фото: личный архив Ильи Безручкина.

Еще в пандемию Илья Безручкин спроектировал бочку-киоск, опять же на солнечных батареях. В деревянном ларьке на металлокаркасе с солнечными элементами на крыше и автономной системы слива и подачи воды и кондиционирования от велорикши даже в 40-градусную жару прохладно. Что оценили клиенты: бочки охотно покупают для уличной торговли московский парк имени Горького и кубанские виноделы.

– Уже год мы тестируем новое изобретение: беспроводной промышленный робот-пылесос, который сам перемещается по цехам и собирает металлическую стружку и пыль, – продолжает изобретатель. – Робот не только управляется голосовыми командами, но и «знает» все сотрудников завода в лицо. Возможно, он станет нашей следующей серийной продукцией.

Конструктор и инженер из Армавира от велорикш хочет перейти к роботам. Фото: личный архив Ильи Безручкина.

Сделанные в цехах завода велорикши продавали мороженое и перевозили гостей на стадионах, когда Россия в 2018 году принимала чемпионат мира по футболу.