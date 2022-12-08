На Кубани собирают средства на покупку 40 бензопил и печей-буржуек для передовой

Бензопилы нужны бойцам для заготовки дров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волонтеры Лабинского района Кубани собирают средства на покупку бензопил и печей-буржуек для передовой. До 15 декабря необходимо собрать как минимум 240 тысяч рублей. именно столько понадобится, чтобы приобрести необходимый инструмент.

- Ребятам сейчас они жизненно необходимы. Зима только начинается, жить в полевых условиях без возможности оперативно заготовить дрова сложно, - рассказали добровольцы из сообщества MobiliZaciya-2022. - Понять, каково это, находясь в тепле и комфорте, трудно, но кто захочет услышать, услышит.

Лабинцы уже нашли поставщика, который готов поставить немалое количество бензопил нужной модели, а местные умельцы неустанно варят дровяные печи. Но денег пока не хватает. К тому же планируются продолжить сбор продуктов, лекарств и теплых вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

- Тыл и фронт продолжают крепить связь, поддерживая друг друга. Важно, что проводимая нами работа помогает приближать Победу, - считают волонтеры.

КАК ПОМОЧЬ

Средства можно перечислить на карту: 2202202390506784 (Сбербанк) Николай Юрьевич К.