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8 декабря 2022 15:36

Мать сбитой подростками на «девятке» 13-летней школьницы на Кубани оставила душераздирающее послание

Наталья Боярко обратилась к властям станицы Петровской в эфире радио "Комсомольская правда"
Ева МУР
Диана

Диана

Фото: Личный архив

Пока решается вопрос о передаче уголовного дела о гибели 13-летней школьницы из полиции в следком, ее родители требуют принять и другие меры.

Так, в эфир шоу "Автопилот" с Костей-таксистом позвонила мама девочки Наталья Боярко.

- Я прошу, чтобы на месте гибели моей дочери установили заграждения. Чтобы никто больше не пострадал, - сквозь слезы обратилась женщина.

Диана Боярко возвращалась домой в станице Петровской Славянского района Кубани 24 сентября около семи часов вечера, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка". От многочисленных травм девочка скончалась в реанимации.

- Она шла по кромке дороги, тротуар здесь резко заканчивается и начинается просто обочина. А они ехали по странной траектории, то ли обгоняли кого-то, то ли что... Они просто подсекли ее, только мусорный контейнер их остановил, - рассказывает женщина.

От удара машину помяло

От удара машину помяло

Фото: Личный архив

За рулем сидел 19-летний Егор Ярошевский и еще несколько подростков в салоне.

Водитель, по словам убитой горем мамы, не признает вины и нанял адвоката, чтобы защищаться. Он настаивает на том, что ребенок шел по проезжей части, а значит, вины его в трагедии нет.

Схему ДТП сейчас изучают следователи

Схему ДТП сейчас изучают следователи

Фото: Личный архив

К слову, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой Родители Дианы Боярко боятся, что виновник аварии уйдет от ответственности [фото]

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