Первый в стране роботизированный виноградник появится на Кубани в 2025 году

Через два года беспилотники будут помогать выращивать виноград. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае планируют роботизировать процесс выращивания винограда. Сейчас ученые КубГАУ разрабатывают цифровую карту имеющейся коллекции винограда. Это поможет в будущем использовать беспилотники для контроля и обработки ягодных плантаций, сообщает издание "Земля и Жизнь".

- Ученые Кубанского ГАУ выполнили первый этап проекта - создали цифровую карту ампелографической коллекции винограда университета. В ходе цифровизации виноградников эти данные будут использованы при разработке программного обеспечения беспилотных транспортных средств, которые возьмут на себя часть функций и обязанностей, которые в настоящее время выполняют люди, - рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Сначала ученые должны убедиться в том, что машина действительно способна оценить состояние виноградников. По задумке разработчиков беспилотная сельхозтехника будет фотографировать растения, хранить, обрабатывать и анализировать данные. А виноградари будут получать уже готовые результаты о состоянии виноградников в динамике. Предполагается, что это поможет оперативно выявлять, например, проблемы с капельным поливом или очаги развития болезней.

- Цифровизация отрасли виноградарства позволит в будущем улучшить качество винограда и выпускаемой винодельческой продукции за счет выполнения уходных работ в оптимальные сроки, а также регулярному контролю состояния растений при помощи машинного зрения. Все данные будут храниться в специальном приложении, - прокомментировал руководитель уникального проекта Вячеслав Черкунов.

Правда, пройдет не менее двух лет, прежде чем искусственный интеллект заменит человека у виноградной лозы. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».