Конец света в собственном доме и шоколадная экскурсия. Как провести последние выходные марта

Гуамское ущелье Фото: Мария ЧАЛАЯ

Развлекаем детей с пользой для ума

В Краснодаре для детей 8 и 9 лет открыли квест «Клуб виртуальной реальности». Ребята вместе со своими родителями могут посетить невероятные аттракционы, которые полностью погружают в совершенно новый, неизвестный до сих пор мир.

Школьники могут сами выбрать, какие эмоции они хотят испытать, погружаясь в виртуальную реальность. В игре ребята могут стать неуловимыми охотниками на зомби или чемпионами «Формулы 1». Но для того чтобы пройти задание, им необходимо использовать логику и придумывать самые необычные решения в сложившихся ситуациях.

При этом игра совершенно не требует, чтобы пользователь сидел в кресле и двигал лишь головой. Новые технологии позволили оптимизировать тематические квесты для передвижения по всей комнате, где аватар будет повторять все движения игрока.

- Zombie Riot — это экшен-квест на выживание в условиях апокалипсиса. Все происходит в вашем собственном доме, где вы должны пережить конец света в мире VR. Квест SuperHot VR - приключение, где время движется вместе с тобой и полностью стираются прежние границы мышления. RoboRecall — квест, где роботы восстали против своих создателей, и вы должны будите подавить это восстание. Arizona Sunshine — это постапокалиптическая игра, где вам предстоит выжить, - рассказали создатели квеста.

Если ваш ребенок увлекается машинами и хочет попробовать себя в роли пилота, в клубе установлен автосимулятор Formula-1 VR, который полностью передает ощущения от управления гоночным болидом. На нем ребята могут устраивать командные соревнования, выбирать трассы и даже автомобили.

Квест длится 1 час. Погрузиться в виртуальный мир можно одному или в компании до восьми человек.

Время: в любой день до 7 мая с 12:00 до 20:00

Цена: 650 рублей

Контакты: topkvestov.ru

Вкусно, красиво и ароматно

Узнать все о шоколаде и его приготовлении можно, посетив интерактивную программу, которая проходит в тишине по пяти залам в сопровождении экскурсовода. После нее для участников проводят два мастер-класса «Угадай Аромат» и «Шоколадные конфеты». В процессе приготовления можно разговаривать и задавать все интересующие вопросы.

Экскурсии и два мастер-класса продлятся 2,5 часа.

Время: в любой день с 24 марта с 10:00 до 17:00

Контакты: +7 (903) 060-50-05

Цена: от 1250 рублей

Для желающих уединиться с природой

Всем, кто устал от городской суеты и желает сбежать куда-то подальше хотя бы на денек, предлагаем отправиться в Гуамское ущелье вместе с экскурсионной группой.

- Гуамское ущелье — это живописные западные ворота Лагонакского нагорья. Оно находится в Апшеронском районе Краснодарского края, между поселками Мезмай и Гуамка. Трехкилометровое ущелье прорезано рекой Курджипс в верхнеюрских известняках. Они залегают горизонтальными слоями различных цветов – белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного, - рассказывают экскурсоводы.

Экскурсия начнется с поездки в небольшом вагончике по узкоколейной железной дороге. Ее протяженность составляет 8 километров. Уникальность этой поездки в том, что с одной стороны возвышаются стены ущелья, а с другой внизу под обрывом шумит река Курджипс. В некоторых местах она падает аж на 82 метра.

По второй половине ущелья туристы пройдут пешком. Во время прогулки им откроются удивительные формы исполинских скал, необычные растения и невероятная красота почти нетронутой природы.

После прогулки подготовлена расслабляющая программа. Все желающие смогут поплавать в открытом бассейне с термальной слабоминерализованной водой. Его температура круглый год находится на отметке +40 градусов. Вся поездка займет 14 часов.

Время: с 25 марта с 7:00

Контакты: sputnik8.com

Цена: от 2000 рублей