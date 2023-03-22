В Краснодарском крае уже можно погреться на солнце, но открывать купальный сезон еще рано. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершается лишь первый месяц весны, а многим жителям Кубани уже любопытно, чего ждать от природы дальше. В Гидрометцентре России озвучили прогноз погоды на лето-2023 в Краснодарском крае. Метеорологи подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца, начиная с апреля по сентябрь 2023 года. В них отражены в том числе возможные аномалии и прогноз на осадки. Конечно, 100%-ной гарантии синоптики давать пока не спешат. Но иметь представление, каким ожидается курортный сезон, долгосрочные прогнозы помогут.

КОНКРЕТНО

Прогноз погоды на апрель 2023 в Краснодарском крае

Второй месяц весны Кубань не удивит - погодных аномалий синоптики не прогнозируют. Во всяком случае, опираясь на многолетние значения, метеорологи считают, что количество осадков будет в пределах нормы. То же самое касается и температуры, а это значит, что отопление в домах кубанцев отключат согласно графику.

Прогноз погоды на май 2023 в Краснодарском крае

В последний месяц весны в регионе прогнозируют засуху. По данным Гидрометцентра России, меньше нормы количество осадков предполагается на всей территории края, так что у аграриев прибавится работы. А вот температура будет держаться в пределах обычных значений.

Прогноз погоды на июнь 2023 в Краснодарском крае

Начало лета на Кубани обычно дождливое, но в этом году аномальных дождей в регионе не прогнозируют. Больше, чем в июне 2022 года, количество осадков ожидается лишь на севере Южного федерального округа. А вот температура своими показателями не удивит - лето начнется с привычных показателей.

Прогноз погоды на июль 2023 в Краснодарском крае

Второй летний месяц вновь обойдется без шокирующих отметок на столбиках термометров. Конечно, в июле жара начнет набирать обороты, но, по словам синоптиков, все будет в пределах привычных значений. При этом метеорологи добавляют, что количество осадков так же будет в рамках нормы.

Прогноз погоды на август 2023 в Краснодарском крае

Под конец лета на Кубани уже по традиции ожидается настоящий зной. Температура воздуха превысит норму почти на всей территории Краснодарского края. Ко всему прочему в некоторых районах на севере региона могут возникнуть проблемы с дождями. Так что жителям Кубани непросто будет перенести жару.

Прогноз погоды на сентябрь 2023 в Краснодарском крае

Первый месяц осени продолжит настроение августа. Выше нормы средняя месячная температура сентября будет на всей территории Кубани, так что пекло продолжится. При этом в регионе вновь прогнозируют дефицит осадков. А это значит, что велик риск возникновения природных пожаров.