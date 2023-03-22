Годовалый ребенок и родители задыхались от гари: Пьяные взрослые спали, когда полицейские спасли их вместе с сыном из горящего дома в Новороссийске

Полицейские вывели семью из горящего дома

Трагедия чуть не произошла в селе под Новороссийском. Там в частном доме произошел пожар. Возгорание случайно увидели полицейские – они часто посещали неблагополучную семью. Инспектор ПДН и участковый стали ангелами для годовалого малыша, они вынесли его из комнаты до того, как дом выгорел дотла.

После того как мальчик был в безопасности, участковый вернулся за родителями. Они были пьяны и спали вместе с гостем после очередного застолья.

- Старший инспектор ОПДН по Новороссийску Инна Семисаженова и участковый уполномоченный полиции Александр Мисирян посещали эту семью часто, она состояла на профучете. Родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление алкоголя. Хозяева находились в состоянии опьянения и не могли объективно оценить опасность, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После того как участковый вывел трех взрослых из охваченного огнем дома, на место подоспели пожарные. Огонь был потушен. Но дом превратился в обугленную развалину.

В настоящее время жизни и здоровью семьи ничего не угрожает. Причины возгорания устанавливаются.

Местные власти также поблагодарили полицейских за бдительность и быстрые слаженные действия, которые помогли спасти жизнь крохе.

- Администрация благодарит полицейских за спасение ребенка при пожаре, - отметила глава Верхнебаканского сельского поселения Новороссийска Ольга Житлова.