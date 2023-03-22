«Цирковые органы пусть изгаляются дальше». Депутат Госдумы от Кубани отреагировал на приговор украинского суда на 15 лет тюрьмы

Сергей Алтухов

Украинский суд вынес заочный приговор 20 депутатам Госдумы РФ. В их числе парламентарий от Краснодарского края Сергей Алтухов. Ему и остальным вменяется "посягательство на территориальную целостность страны и ее целостность". По статье украинского законодательства это карается солидным сроком заключения, в данном случае на 15 лет с конфискацией.

- Я прочитал об этом приговоре в новостях, - написал в своем Телеграм-канале Сергей Алтухов. - Причина - в феврале 2022 года поддержал постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР, а также проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР.

По словам парламентария, он не намерен менять своего решения на этот счет и даже горд.

- Цирковые органы марионеточного фашистского режима могут изгаляться и дальше - моя позиция по поддержке решений нашего Президента останется неизменной, - прокомментировал приговор украинского суда Сергей Алтухов.

Напомним, Следком РФ в свою очередь пообещал привлечь к уголовной ответственности прокуроров и судей Украины за преследование российских парламентариев.