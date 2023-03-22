Забор убрали. По дороге к Черному морю исправили остановку после публикации в «Комсомолке»

Остановка до и после публикации в "Комсомолке"

Поселок Афипский находится в 30 минутах езды от краевой столицы, и многие жители его ездят в Краснодар на работу. Но до сих пор на трассе Краснодар - Верхнебаканский в этом месте не было ни одной оборудованной остановки. А рейсовые автобусы, проходящие мимо в Северскую, Абинск, Холмскую, Крымск, Новороссийск, Анапу и т. д., были вынуждены притормаживать у магазинчика на трассе, чтобы высадить или взять на борт пассажиров.

Осенью прошлого года здесь завершился долгий, но капитальный ремонт дороги. Действительно, дорожное полотно стало шире, качественнее, безопаснее. Только с безопасностью все-таки кое-где, кажется, переборщили... После всех работ остановка на трассе к Черному морю появилась, но за забором.

- Смотрите, здесь установили остановку в районе поселка Афипского, - сообщили "КП"-Кубань" местные жители. - Ее никогда здесь не было, очень хорошая инициатива. Но только она...за забором! Чтобы попасть на нее, надо обойти заграждение. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

В сети уже начали шутить: "Не пытайтесь покинуть Афипский". Выходя из автобуса, пассажиры уткнулись в забор.

Дорожники тогда сослались на отсутствие норм и "особенность трассы" на этом участке. Но спустя пару месяцев после публикации в "КП" - Кубань" все-таки исправили остановку, срезав забор.

- Теперь все по-человечески, для людей, - отозвались пассажиры.