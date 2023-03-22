Духовный десант. Кубанский священник рассказал, как помогал в госпиталях ЛНР

Священник провел в госпиталях четыре дня. Фото: Свято-Екатерининский собор

Кубанский священник посетил госпитали ЛНР с пасторской миссией. Четыре дня штатный священник Свято-Екатерининского кафедрального собора иерей Максим Ханов провел с ранеными бойцами – исповедовал, причащал и крестил.

- По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория мы начали готовиться к поездке. Везли не только слово Божье, но и гуманитарную помощь. Задумывали, что к сбору вещей присоединятся прихожане Свято-Екатерининского собора, но акция оказалась шире, к ней присоединились многие храмы нашей епархии и другие волонтеры, - рассказал «КП» - Кубань» священник.

Духовный десант отправился из Краснодара на четырех машинах. Доставляли то, что в первую очередь необходимо в медицинском учреждении, – лекарства, одежду для военных, продукты питания. И конечно, беседовали с бойцами, которые восстанавливались после ранений и операций.

- Многие бойцы признаются, что они постоянно молились на передовой, в особенности когда шли на боевое задание. Один из раненых рассказывал: «Иду, молюсь, а рядом ребят ранит, убивает, а я остался живой». Из 15 человек остались в живых трое, а том числе тот, кто обращался к Богу. Рядом прилетала мина, взрывалась в трех метрах, а его только землей присыпало, - вспоминает иерей Максим Ханов.

Когда военные узнавали, что в госпиталь приехал батюшка, то сразу же спешили к нему. К тяжелым больным заходили в палаты.

- О силе молитвы есть еще несколько историй. Однажды один из солдат поругался с командованием, перестал молиться, голова была занята конфликтом. Пошел на задание, не помолившись. Его «трехсотит». Как только получил ранение, сразу понял, почему – он же без молитвы пошел, - говорит священник.

Среди бойцов были мусульмане. Они также подходили к православному батюшке, просили окропить их святой водой. Отцы не отказывали.

Иерей Максим Ханов - не единственный представитель Екатеринодарской и Кубанской митрополии, кто побывал в зоне СВО. Почти полгода там служил иеромонах Никифор из станицы Старонижнестеблиевской. Он приезжал на отдых в родной приход, а сейчас вновь отправился с духовной миссией к казакам-добровольцам.