Сократит время в пути и разгрузит пробки. Новая трасса из Краснодарского края до Крымского моста готова наполовину

Новая трасса из Краснодарского края до Крымского моста готова на 50% Фото: Росавтодор

Автомобилисты ждут открытия новой трассы, пролегающей из Краснодарского края к Крымскому мосту, еще с начала строительства. После открытия движения по Крымскому мосту проехать к нему водители могли только через Славянск-на-Кубани и Крымск.

О том, что в регионе начнут строить новую скоростную магистраль, сообщили в 2020 году. Она стала необходимой для разгрузки автомобильного потока. Это, в свою очередь, помогло бы сократить время, которое водители тратят на дорогу и простой в пробках.

Сейчас водители проезжают только по существующему маршруту А-289. Действующая трасса длиннее новой почти на треть – ее протяженность достигает 151,7 километров. Но двухполосная дорога с ограничением скорости до 60 км/ч проходит через населенные пункты и не справляется с транспортным потоком. При поездке нет возможности и обогнать автомобили. А в летний сезон водители попадают в многокилометровые пробки и тратят до пяти часов на то, чтобы проехать участок.

Карта новых участков дорог в Краснодарском крае Графика: Рустам НАРХОДЖАЕВ

Сейчас дорожники продолжают строительство нового участка А-289. Новая магистраль готова уже на 50%. Ее протяженность составит 119 километров. Четырехполосная трасса с разрешенной скоростью 90 км\ч будет обходить населенные пункты. Это позволит вывести весь транзитный транспорт с действующей дороги. А новая магистраль включит 10 разноуровневых развязок. По ним водители смогут съехать с дороги к городам, поселкам и станицам Краснодарского края, сообщили в Росавтодоре.

Первый этап строительства включает участок протяженностью 68 километров от хутора Белый в Темрюкском районе до Славянска-на-Кубани. На втором этапе дорожники обустраивают 51 километр трассы от Славянска-на-Кубани до Краснодара.

Дорожники строят новую трассу круглосуточно Фото: Росавтодор

В проекте новой трассы учли и 49 мостов и путепроводов. Это позволит обходить водоемы, овраги и региональные дороги. Мостовики уже обустраивают сваи, стойки опор и монтируют пролеты.

Завершить работы планируют в 2024 году Фото: Росавтодор

- Эта трасса очень важна для региона, - отметил руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов. - После завершения работ добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

Протяженность новой трассы составит 119 км Фото: Росавтодор

Сейчас дорожники трудятся на новом участке трассы А-289 круглосуточно. В строительстве задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 780 единиц техники. Как отмечают в Росавтодоре, на основном ходу трассы обустраивают насыпь земляного полотна, в некоторых местах высотой до 12 метров.

Специалисты также укладывают нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. А в местах, где основание готово, обустраивают верхний слой из асфальтобетона. Отмечается, что это первый и самый нижний слой из трех, которые учли в проекте.

Новая трасса разгрузит транспортный поток Фото: Росавтодор

Полностью достроить новую трассу планируют уже в 2024 году.