За деньги разрешали выезд заграницу, несмотря на долги: Коррупционную схему раскрыли в краевом управлении приставов Кубани

Дело передано в суд

В Краснодаре оперативники раскрыли коррупционную схему. С поличным взяли двоих бывших заместителей начальников отделов краевого УФССП по краю, а также взяткодателей и посредника.

- 33-летний бывший замначальника одного из отделов краевого управления приставов обвиняется в четырех эпизодах получения взяток и служебном подлоге. Его 36-летней коллеге, а также 32-летней адвокату предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве. Кроме того, перед судом предстали 32 и 50-летний взяткодатели, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Два бывших зама УФССП из разных отделов разработали преступную схему получения взяток. Они брали с людей деньги за внесение в информационную систему сведений о снятии с должников временных ограничений на выезд из РФ без фактического погашения задолженностей. Делалось это ради того, чтобы желающие могли выехать за границу. После выезда должников за пределы страны сфальсифицированные сведения удалялись из базы.

Преступная схема была раскрыта благодаря следователям и оперативникам МВД.

- В марте 2019 года в одном из отделов судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении мужчины на сумму более 350 тысяч рублей, ему нельзя было выезжать из РФ. Должник, отправляя 50 тысяч рублей через нескольких посредников, смог передать в итоге 15 тысяч рублей заместителю начальника отдела краевого управления. За эти деньги пристав изготовил от имени пристава-исполнителя районного отдела постановление о снятии ограничения на выезд должника, куда внес заведомо ложные сведения о погашении задолженности. После выезда заграницу пристав тем же способом удалил внесенное им ранее незаконное постановление из программного комплекса, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Аналогичным образом заместитель начальника отдела приставов Кубани получил еще три взятки в 150 тысяч рублей. При этом, в каждом случае из-за участия нескольких посредников, итоговые суммы взяток увеличивались в 2-3 раза. В результате преступной деятельности фигурантов, должники смогли покинуть страну, имея непогашенные задолженности по исполнительным производствам на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Когда банду накрыли оперативники, двое сдались сразу. Их освободили от ответственности в связи с добровольным сообщением и перевели в свидетели. А вот трое долго упирались и были задержаны.

- 32-летний мужчина, который передавал взятку, находится под домашним арестом. Двое других взяткодателей и посредник (бывшая судебный пристав территориального отдела) были освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, - добавили следователи.

На автомобили, недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых, общей стоимостью, значительно превышающих сумму взяток, наложен арест. Дело передано в суд.

- Вину в совершенном преступлении обвиняемые признали. За наиболее тяжкое из преступлений им грозит до 8 лет лишения свободы, - отметили в прокуратуре.