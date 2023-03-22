Отопительный сезон в Краснодаре 2022-2023: когда отключат батареи Фото: Мария ЛЕНЦ

Резкое потепление пришло на Кубань. Еще в конце февраля воздух в Краснодаре прогревался до плюс 10-15 градусов. А в марте столбики термометров уже пробили отметку в 25 градусов.

По прогнозам синоптиков, основная жара еще впереди. Она только надвигается на Кубань. А значит, пора закручивать батареи. Так и поступили горожане. Иначе квартиры бы превратились в бани.

Но означает ли это, что отопительный сезон в Краснодаре 2022-23 завершен? Ежегодно он заканчивается 15 апреля. Это негласная дата. И она зависит от погодных условий. В некоторых случаях сезон продлевают, в других – сокращают. Возможно, так будет и в 2023-м.

Считается, что отопительный сезон завершается, когда средняя температура превышает восемь градусов. Она должна продержаться минимум пять дней.

В Краснодаре эти условия уже выполнены. Теперь слово за администрацией.

Напомним, что завершить отопительный сезон могут и сами жители. Для этого достаточно оформить запрос на отключение дома от тепла. Предварительно им нужно устроить собрание со всеми собственниками и подписать протокол.