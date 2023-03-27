На работу — в Краснодар, а домой — за город. Как выгодно купить квартиру за пределами кубанской столицы

Источник: Домклик

Жить в сердце города — мечта далеко не каждого человека. Все чаще люди, выбирая квартиру или дом в Краснодаре, смотрят и на лоты в пригороде — подальше от суеты и доступнее по цене. Правда, важно не доверять слепо объявлениям, а подходить к покупке с умом. Вместе с экспертами разбираемся, как дешево купить жилье за пределами Краснодара и не жертвовать комфортом.

Таунхаус или домик с огородом

По данным исследования, проведенного сервисом недвижимости Домклик от Сбера, в Краснодарском крае наблюдается рост интереса к загородной недвижимости. В конце февраля 2023 года количество объявлений превысило 91 тысячу — в прошлом году эта цифра была на 16,1% меньше.

Возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах стимулирует интерес людей к приобретению жилья за чертой города.

Как говорят риелторы, выбор весьма богат — можно найти таунхаус или домик с собственными сотками. Если вы еще не определились, какой формат вам нужен, попробуйте пробежаться по реальным объявлениям, например, на том же сервисе Домклик. Это поможет уточнить свои мечты, а заодно и требования к будущему месту жительства.

- Конечно, будущих покупателей волнует не только сама недвижимость, но и все, что ее окружает. Молодые семьи обращают внимание на то, есть ли детские сады и школы, сколько игровых площадок и как далеко до них идти. Номер один в этом списке — транспортная доступность. Далеко не все хотят ездить на работу по бездорожью, проводя полдня в пробках. Смысл в покупке загородной недвижимости просто пропадает, - говорит руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - Поэтому при выборе жилья я советую не зацикливаться на конкретном районе. Необходимо посмотреть все варианты, которые предлагает пригород.

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Где смотреть дом мечты

Риелторы советуют обзавестись квадратными метрами в поселке Яблоновский, что в Адыгее. От Краснодара его отделяют лишь мост и река: миновал их — и, считай, уже дома. При этом в поселке постоянно сдаются новые дома, а вот цена на недвижимость в два раза ниже, чем в кубанской столице.

- Большим спросом пользуется район Новая Адыгея. Застройка здесь преимущественно малоэтажная. К тому же дома находятся близко к реке, где можно постоянно устраивать прогулки, пикники. Рядом — крупные трассы, много торговых центров, - уточняет Роман Маслевский. - Если говорить о районе с развитой дорожной сетью, где серьезных заторов не бывает, то это Западный обход.

На территории с каждым годом появляются не только многоэтажки, но и небольшие дома. При этом по проекту рядом с ними будут детсады, школы и спортобъекты — самое то для молодых семей. Главный плюс — поблизости нет промышленных зон.

Набирает популярность также Северский район, который расположен в получасе езды от Краснодара. Конечно, это предгорье. Природа и воздух здесь чистейшие, школы и детские сады не забиты — именно сюда бегут те, кто устал от городского шума.

- При этом цены на жилье здесь более доступные, чем в Горячем Ключе, - говорит Роман Маслевский. - Обладатели личного авто смогут добраться до города быстро. Если же его нет, то до Краснодара курсируют электричка и автобусы.

Источник: Домклик

Что важно при покупке коттеджа

Загородное жилье, как и весь рынок недвижимости, делится на две категории — первичка и вторичка.

- В последние годы рядом с Краснодаром разрастаются коттеджные поселки, они в будущем становятся районами города. Дома там строят по современным проектам, думают уже на этапе работ о транспортной доступности. Но покупатели лишь со временем смогут выявить недостатки строительства и инженерных систем самого жилья, - объясняет риелтор Екатерина Кузнецова. - Вторичка же полностью готова к проживанию, а участок, как правило, уже обустроен прежними хозяевами. Из минусов можно назвать разве что ремонт, если мы говорим о домах советской постройки.

Доставить хлопот может и запутанная история объекта: бывшие собственники, продажи, покупки, наследование… Здесь лучше всего привлечь специалистов. Чтобы не приобрести «кота в мешке», можно заказать на сервисе Домклик юридическую проверку недвижимости. Специалисты не только изучат всю подноготную квартиры или дома, но и выдадут сертификат на возмещение средств в случае каких-то неожиданных проблем.

Если вам понравился готовый дом, то можно взять ипотеку на загородную недвижимость. Например, Сбер предлагает программу со ставкой 11,2% на 30 лет, но есть условие — большой первоначальный взнос. Так, при стоимости дома 8 млн рублей понадобится первоначалка от 2 млн. Или же можно оформить (также в Сбере через сервис Домклик) кредит под залог недвижимости от 11,7%. Что важно — при этом варианте подтверждать доход не нужно, первого взноса нет, а жилье остается в собственности у хозяина.

- Нередко мои клиенты хотят вложить деньги в недвижимость. Ведь жилье, если отвлечься от кратковременных кризисов, в основном дорожает. И как раз вариант с загородной недвижимостью, на мой взгляд, — самый стабильный, - добавляет Екатерина Кузнецова.

Источник: Домклик

Добавим: ипотека на строительство загородных домов дает гораздо больше вариантов ставок, доступных льготных программ и возможностей снизить расходы (например, получая заемные средства несколькими траншами и не переплачивая проценты). Но это, как говорится, уже совсем другая история — о которой можно подробнее узнать у экспертов сервиса Домклик.

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