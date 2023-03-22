Прием заявлений в первый класс в Краснодарском крае на 2023-2024 учебный год: как подать и какие документы нужны

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Уже скоро на Кубани стартует прием заявлений в 1-й класс. За школьные парты впервые сядут десятки тысячи учеников. Например, в прошлом году образовательные учреждения пополнили еще 80 000 человек.
Еще два года назад прием заявлений в 1-й класс начинался в феврале. Но уже третий год подряд он переносится на апрель.
Ожидается, что прием стартует 1 апреля. На подачу заявлений у родителей первоклашек будет три месяца. Завершится кампания 30 июня.
Добавим, что это касается детей, которые закреплены за школой по прописке или регистрации.
Первый этап приемной кампании начнется 1 апреля. Он продлится до 30 июня. За это время заявления подадут родители, чьи дети идут в школу по месту прописки или имеют льготы.
Второй этап начнется 6 июля. Он продлится два месяца – до 5 сентября. Это дополнительный период. Он подойдет родителям, которые не видят ребенка в школе в своем районе. При этом зачислят детей в первый класс при одном условии – наличии свободных мест в учреждении.
Подать заявление можно на портале «Госуслуги», через образовательный портал Краснодарского края или лично – в школе.
Паспорт (или любой документ, подтверждающий личность), свидетельство о рождении ребенка, бумага, доказывающая проживание первоклашки на территории, закрепленной за школой (как прописка или регистрация).
Найти учебное учреждение просто. Достаточно зайти на образовательный портал города или региона. Там есть информация о территориях, закрепленных за школами.
По последним данным, впервые сесть за парты могут дети не младше шести с половиной лет. Также есть максимальный порог. Он составляет восемь лет.
Добавим, что учредитель (директор) школы вправе принять ученика в более раннем или позднем возрасте. Но для этого необходимо заявление от родителей.
Точно не стоит поддаваться панике. Требуется написать заявления в городское управление образования. Там ребенку найдут школу со свободными местами.