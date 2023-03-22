Прием заявлений в первый класс в Краснодарском крае на 2023-2024 учебный год: как подать и какие документы нужны

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже скоро на Кубани стартует прием заявлений в 1-й класс. За школьные парты впервые сядут десятки тысячи учеников. Например, в прошлом году образовательные учреждения пополнили еще 80 000 человек.

Еще два года назад прием заявлений в 1-й класс начинался в феврале. Но уже третий год подряд он переносится на апрель.

Когда начнется прием в 1-й класс в Краснодарском крае в 2023 году?

Ожидается, что прием стартует 1 апреля. На подачу заявлений у родителей первоклашек будет три месяца. Завершится кампания 30 июня.

Добавим, что это касается детей, которые закреплены за школой по прописке или регистрации.

Как подать заявление в первый класс в Краснодарском крае 2023-2024

Первый этап приемной кампании начнется 1 апреля. Он продлится до 30 июня. За это время заявления подадут родители, чьи дети идут в школу по месту прописки или имеют льготы.

Второй этап начнется 6 июля. Он продлится два месяца – до 5 сентября. Это дополнительный период. Он подойдет родителям, которые не видят ребенка в школе в своем районе. При этом зачислят детей в первый класс при одном условии – наличии свободных мест в учреждении.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги», через образовательный портал Краснодарского края или лично – в школе.

Какие документы необходимы для подачи заявления в первый класс в Краснодарском крае 2023-2024

Паспорт (или любой документ, подтверждающий личность), свидетельство о рождении ребенка, бумага, доказывающая проживание первоклашки на территории, закрепленной за школой (как прописка или регистрация).

Как узнать, за какой школой закреплен ребенок

Найти учебное учреждение просто. Достаточно зайти на образовательный портал города или региона. Там есть информация о территориях, закрепленных за школами.

Сколько лет должно быть ребенку, чтобы его приняли в первый класс в Краснодарском крае?

По последним данным, впервые сесть за парты могут дети не младше шести с половиной лет. Также есть максимальный порог. Он составляет восемь лет.

Добавим, что учредитель (директор) школы вправе принять ученика в более раннем или позднем возрасте. Но для этого необходимо заявление от родителей.

Что делать, если в приеме в первый класс в Краснодарском крае отказали?

Точно не стоит поддаваться панике. Требуется написать заявления в городское управление образования. Там ребенку найдут школу со свободными местами.