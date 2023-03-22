В Гулькевичском районе поймавшим золотую рыбку рыбакам обещают ящик шампанского

В реку выпустили 300 кг живой рыбы. Фото: t.me/mogulk

В Гулькевичском районе в реку Самойлова Балка выпустили 300 кг. живой рыбы. Зарыбление водоема – инициатива районной администрации. Выпуск взрослых особей рыб в реку проходит ежегодно.

- Для не равнодушных любителей рыбной ловли было выпущено 300 кг. амура и венгерского зеркального карпа, - рассказали организаторы выпуска рыбы.

Процесс зарыбления водоема. Фото: t.me/mogulk

Помимо двухлетних особей амура и венгерского зеркального карпа в Самойлову Балку выпустили необычную для этой местности рыбку – карпа кои в единственном экземпляре. Для местных рыбаков карп станет своеобразной золотой рыбкой из сказки. За его поимку обещают приличный куш.

- Рыбак, поймавший карпа кои, получит приз от администрации района - ящик шампанского. Однако, в качестве доказательства нужно будет предоставить реального фото с рыбалки, - рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Та самая рыбка, за поимку которой пообещали ящик шампанского. Фото: t.me/mogulk

Трофей после фотосессии лучше будет отпустить обратно в водоем. Кстати, карпы кои неприхотливы и могут прожить до 100 лет. Поэтому если гулькевичские рыбаки будут соблюдать все правила спортивной рыбалки, то администрация в итоге может пожалеть об обещании награждать за поимку этой золотой рыбки.