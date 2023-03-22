Сильно кашляли и задыхались: На Кубани 14 школьников попали в больницу после шутки девятиклассника с перцовым баллончиком

Детей оставили в больнице под наблюдением врачей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вместо уроков на больничные койки отправились ученики школы № 9 села Новоукраинского Гулькевичского района. После третьего урока ребятам внезапно стало плохо. Причем, симптомы были ужасными – дети задыхались, теряли сознание, у многих был сильный кашель.

- Это произошло в 10.30 сразу после урока. На первом этаже начальной школы стал распространяться резкий запах. Учителя бросились выводить детей на улицу. Они едва держались на ногах, - рассказали свидетели произошедшего.

На помощь бросились местные медики. С признаками отравления в районную больницу попали 14 школьников.

- В больнице им сразу же поставили капельницы. Очень плохо себя дети чувствовали. Рвота у всех была, слабость, - рассказывают родители школьников.

Сейчас состояние пострадавших стабилизировано, но они находятся под круглосуточным наблюдением медиков. В отделении полиции уже занялись выяснением причин массового отравления младшеклассников.

- 22 марта в дежурную часть Отдела МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщение от педагогов учебного учреждения, о том, что в мужском туалете, расположенном на первом этаже школы, был распылен перцовый баллончик. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе Отдела МВД России по Гулькевичскому району.

Уже известно, что перцовый баллончик принес в школу и распылил в мужской уборной на первом этаже ученик девятого класса. Теперь его воспитанием займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.