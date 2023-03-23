Сергей Галицкий нашел новый футбольный клуб? Узнали подробности

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий практически не дает интервью. Последний раз он общался с журналистами полтора года назад – осенью 2021-го. Тогда бизнесмен впервые рассказал о своей болезни и признался, почему не посещал тренировки и игры футбольного клуба «Краснодар».

Вернулся на трибуны предприниматель спустя месяц после интервью. Болельщики встретили его появление овациями. А еще через пару недель Сергей Галицкий уже прилетел на матч «быков» в Москве.

Сейчас Сергей Галицкий не пропускает матчи родной команды. Он посещает все игры и тренировки «быков» и даже летает на сборы.

Кстати, содержит бизнесмен не один, а минимум четыре профессиональных клуба. Это «Краснодар», «Краснодар-2», «Краснодар-3» и женский «Краснодар».

По данным болгарских СМИ, недавно бизнесмен принял решение развивать футбол в Болгарии. Якобы он планировал войти в состав совета директоров местного «Ботева». Им владеет известный российский бизнесмен – Антон Зингаревич.

Правда, окружение Сергея Галицкого эту информацию опровергло. Оно заявило, что бизнесмен не планировал посещать ни тренировки, ни игры «Ботева». Об этом ранее писали местные СМИ.

- Все, что написали в болгарских СМИ о Галицком и «Ботеве», является неправдой. Сергей Николаевич не собирается посещать матч «Ботева» и входить в состав правления этого клуба, – цитирует источник портал «Чемпионат.Ком».

Отметим, что «Ботев» является одним из старейших клубов Болгарии. Он по два раза становился чемпионом и серебряным призером чемпионата страны и десять раз брал бронзу местной лиги.