Цветущий Сочи. Юг России погрузился в буйство красок

В Сочи распустились первые почки Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае две недели подряд держится стабильно теплая погода. Многие жители начали убирать зимние вещи и пошли по магазинам в поисках летней одежды. С приходом весны обновляется все вокруг, начинается новая жизнь. Яркие краски добавляют и деревья с распустившимися почками, и цветы с пьянящим ароматом. Весну раньше всего распознаешь по запаху.

Вишня начала цвести Фото: Олег УМАРОВ

Так, Сочи весь горит. Но не при помощи иллюминации, а благодаря природе. Давайте пройдемся по улице Пластунской. Чувствуем пьянящий аромат и идем на него с закрытыми глазами, вдыхая все больше и больше, боясь пропустить хотя бы одну нотку свежего воздуха.

Цветущая вишня Фото: Олег УМАРОВ

Оглядываемся и понимаем, что запах принадлежит красивому дереву с нежными розовыми цветочками. Подул ветер и несколько лепестков упали на землю. Это цветущая вишня. Деревья с пьянящим ароматом дурманят прохожих на каждом шагу.

Идем дальше. И видим ярко-желтую поляну. Это тюльпаны радуют нас своей красотой.

Ярко-желтые тюльпаны Фото: Олег УМАРОВ

- Мама, мама! Понюхай! - радуется мальчик лет пяти, нюхая бутончик весеннего цветка.

А на улице Чайковского кладезь магнолий. Дерево считается символом Сочи, ведь здесь идеальные тропические условия для его цветения. И вот первые нежно-розовые бутоны начали распускаться.

- Куда же торопится время? Даже не успела заметить, как все зеленеет, - щебечет девушка, разглядывая магнолию.

Магнолия Фото: Олег УМАРОВ

Туристы и местные жители достают телефоны и просят друг друга сфотографировать.

Люди фотографируются рядом с магнолией. Фото: Олег УМАРОВ

Мама делает селфи с дочкой Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи можно встретить и жемчужину среди декоративных растений - лоропеталум. Кустарник уже надел на себя свой фирменный наряд - изогнутые плакучие ветви и овальные листья цвета фуксии.

Лоропеталум Фото: Олег УМАРОВ

На улице Чайковского много цветов. Здесь мы видим и маргаритку лесную, и маргаритку многолетнюю, и фиалку душистую.

Маргаритка лесная Фото: Олег УМАРОВ

Маргаритка многолетняя Фото: Олег УМАРОВ

Фиалка душистая Фото: Олег УМАРОВ

Пройдемся по знаменитой улице Роз. Здесь уже начала цвести калина красная. Обычно дерево начинает распускаться в конце мая-начале июня. Но теплая сочинская погода обманула личные часы калины.

Калина Фото: Олег УМАРОВ

Если вы устали ходить, то на улице Роз открылись летники. Здесь можно почувствовать себя в 70-х годах. Одна местная кафешка рядом с плетеными столиками и такими же стульями поставила голубенький Запорожец.

Кафе на улице Роз Фото: Олег УМАРОВ

Правда, посидеть в нем нельзя - антиквариат решили использовать как горшок. Из капота и окон Запорожца прорастают различные виды кустарник. Садимся на плетеный стульчик, берем чашечку кофе и наслаждаемся приходом весны.