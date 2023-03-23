Стало известно, где продолжит карьеру звезда ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

Академия футбольного клуба «Краснодар» – одна из главных кузниц кадров в российском футболе. Выпускники школы Сергея Галицкого востребованы даже за рубежом. Эдуард Сперцян – один из главных активов «быков».

22-летний парень прошел академию черно-зеленых. По словам тренеров, он не выделялся на фоне сверстников. Но резко прибавил во второй команде «Краснодара». Там Эдуард стал звездой. Он даже становился игроком месяца в Первой лиге (втором по силе дивизионе страны).

Но заявил о себе Эдуард Сперцян уже в первой команде. Он стал лидером «Краснодара» после уходе легионеров. Это случилось прошлой весной. Тогда семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли.

А Эдуард Сперцян стал лидером и на поле, и в раздевалке. Он привел команду к четвертому месту в чемпионате России и стал целью клубов из европейских топ-лиге. По слухам, летом за парнем охотились команды из Германии и Испании, но полузащитник сборной Армении остался в Краснодаре.

Уже зимой парнем интересовался ПСВ. Но голландцы также получили отказ – минимум до лета. Ожидается, что уже в июне за Эдуардом Сперцяном развернется настоящая охота. В его услугах заинтересованы клубы из немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и испанской Примеры.

По данным «РБ Спорт», последние – основные варианты для Эдуарда Сперцян. Он мечтает продолжить карьеру в Италии или Испании. Его агентство – CAA Stelar – считает, что эти лиги подходят парню по стилю.