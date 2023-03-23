Деньги из воды. Чиновник-бизнесмен незаконно заработал 47 млн рублей на артезианских скважинах в Краснодарском крае

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северском районе Краснодарского края предприятием по сбору, очистке и распределению воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения руководил 65-летний местный житель. Мужчине чиновничья работа наскучила, не радовала и маленькая зарплата. Тогда он решил организовать собственный бизнес: продавать чистую воду. На артезианских скважинах за два года пенсионер сколотил более 47 млн рублей (!).

- Перед судом ответит мужчина за незаконную реализацию воды на 47 млн рублей. По данным следствия, будучи чиновником, не имея лицензии на пользование недрами, он добывал пресную питьевую воду на артезианских скважинах и водозаборах в районе Крюковского водохранилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина продавал добытую воду организациям и населению Северского района. О том, что незаконный бизнес 65-летний мужчина организовал самовольно, видимо, никто и не думал.

Уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что коррупционную схему раскрыли в краевом управлении приставов Кубани. Там два заместителя отделов организовывали поборы с граждан, они за деньги разрешали выезд за границу, несмотря на накопившиеся долги.