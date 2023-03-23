Заброшенный «Карасун». В мэрии Краснодара рассказали о судьбе популярного заведения у воды

От заведения осталась лишь указатель. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В 90-е годы одним из самых популярных мест для свиданий и праздников было кафе «Карасун». У заведения был не только просторный зал, но веранда, откуда открывался вид на одноименный водоем. Вот только это, похоже, единственное, чем могло похвастаться известное кафе.

По словам посетителей, кухня в «Карасуне» не отличалась изысками, да и цены на блюда были выше среднего. Жаловались гости и на интерьер, который не менялся годами.

Вот так кафе выглядело в июне 2020 года. Фото: Алексей ВОЛОБУЕВ.

Не заботились в кафе и об экологии. Как-то заведение уличили в сбросе канализационных стоков в озеро. Обнаружили врезку сотрудники администрации города. Как сообщал тогда начальник отдела экологии городского департамента Олег Шаталов, была обнаружена незаконная врезка в ливневую канализацию и сброс стоков в озеро - оно называется Верхнее Покровское озеро и является памятником природы.

Во дворе кафе был фонтан, который тоже сейчас разрушен. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Не выдержав конкуренции, «Карасун» захлопнул двери. Всю мебель собственник вывез, веранду разрушил.

Территория у воды заросла камышами. Фото: Евгения ХИЛЬКО

От прежнего кафе остался лишь остов да вывеска на входе. Эту картину краснодарцы наблюдают вот уже больше года.

Вывеска «Добро пожаловать», как и прежде, висит на входе. Фото: Евгения ХИЛЬКО

На объекте не происходит никаких работ. Чтобы узнать о судьбе заведения, «КП» - Кубань» обратилась за комментарием в администрацию города.

От кафе остался только остов, но полностью снести объект собственник не может. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Здание кафе и несколько подсобных помещений – незаконные. Они были возведены без разрешительных документов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Когда-то здесь шумно отмечали юбилеи и свадьбы. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Как удалось узнать KP.RU, управлением муниципального контроля администрации Краснодара подан иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Городские власти требовали снести самострой.

Что появится на месте незаконного кафе, пока неизвестно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- В конце сентября 2022 года исковые требования администрации удовлетворены. Суд обязал ООО «Карасун» снести здания по адресам ул. Садовая, 2 и ул. Садовая, 2/1, - уточняют в пресс-службе администрации Краснодара. - Если здания не сносятся в срок (что и произошло), то с собственника взыскивается неустойка за неисполнение судебного решения.

Сейчас дело передано в службу судебных приставов. О том, что построят на месте «Карасуна», пока неизвестно.

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