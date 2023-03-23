Забудьте о пробках к морю. На Кубани продают вездеход по цене новой Лады

Фото с сервиса Avito

Курортный сезон не за горами. Официально он начнется уже через полтора месяца – в начале мая. Тогда на Кубани ожидается первая волна туристов.

По данных туроператоров, отели на побережье Черного моря забронированы более чем на 40%. Ожидается, что основная часть туристов рванут на побережье своим ходом – на машинах. Так было и год назад.

Тогда из-за потока машин на трассах образовывались космические пробки. Они растягивались на десятки километров. А скорость движения на участках не превышала 2-3 км/ч.

По словам жителям Геленджика, в этом году ситуация может повториться. И он нашел выход – выставил на продажу вездеход. По его словам, будущий владелец забудет о пробках в сторону Черного моря.

- Всего за миллион рублей вы станете владельцем уникальной машины, – пишет автор объявления.

Он выставил на продажу ГТ-МУ. Это знаменитый советский гусеничный легкобронированный бронетранспортер. Его созданием занималось бюро Горьковского автомобильного завода.

Вмещает «машина» – 10 человек. Из них двое – члены экипажа. То есть управлять транспортером без навыков не получится.

- Вы забудете о пробках, а дорога на море сократится до считанных часов, – добавляет автор.

Основным плюсом мужчина называет пробег – всего 20 км. Неизвестно, подтвержден ли он документально. Ведь выпущена «машина» 24 года назад – в 1998-м.

Отмечается, что заправлять вездеход можно любым бензином.

- Не переживайте о заправках. Вам подойдет любая, даже самая неизвестная, – заключает автор.

Отметим, что оснащена «машина» двигателем мощностью 118 л.с. Учитывая массу вездехода, ее предельная скорость вряд ли превысит 30-40 км/ч. Но благодаря гусеницам она легко объедет пробки и справится с любыми препятствиями.