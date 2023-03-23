"Познакомились 23 и расписаться хотели в этот же день": В Краснодаре случился свадебный бум в красивую дату 23.03.2023

В Екатерининском зале 23 марта аншлаг. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре 23 марта 2023 года 59 пар стали супругами. Их них 49 расписались в Екатерининском зале. У здания непривычная для четверга суета – лимузины, цветы, взволнованные родители и нарядные молодожены.

Красивую дату будущие супруги выбирали заранее. Некоторые ждали целый год, чтобы поставить заветные подписи и обменяться кольцами, как Вероника и Максим Морозовы. Молодые выглядят нестандартно: жена с фиолетовыми локонами и в грубых ботинках, он – в косухе и в белой футболке. Только воздушное платье и букет невесты напоминает о торжественности момента.

Вероника и Максим Морозовы ждали свадьбу целый год. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Мы начали встречаться 13 марта, хотели эту дату изначально, но на нее не было мест, потом увидели красивое число, и подали заявление. Это было год назад через месяц после знакомства, - говорит счастливая жена.

Алена и Алексей Коломыцевы до свадьбы встречались три года, а дату бракосочетания выбрали по патриотическим соображениям.

- Мы живем в 23 регионе, в Краснодарском крае, поэтому не могли пропустить такое число, - признается девушка. – У нас вообще все по кубанским традициям. Муж сделал предложение со сватами, караваем, пришел с родственниками и огромной корзиной цветов. Тогда и решили, что свадьбе быть.

Алена и Алексей Коломыцевы гордятся, что живут в Краснодарском крае. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Маргарита и Максим Рогозины входят в зал бракосочетания под марш Мендельсона, регистратор просит их обменяться кольцами, а потом их поздравляют родные и близкие. Два года назад они сходили на свидание и больше не расставались.

- Это было 23 марта, и мы захотели расписаться в этот день, чтобы это стало продолжением нашей личной истории, а тут как раз необычное число, мы подумали, почему бы и нет. Это красиво, - признается Маргарита.

Маргарита и Максим Рогозины два года назад 23 марта впервые сходили на свидание. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Всего на Кубани 23 марта узами брака себя свяжут 143 пары. А следующая красивая дата выпадет через неделю, 30 марта. Она тоже будет связана с сочетанием цифр 2 и 3. Затем необычное число будет 5.05.2023 года.