Вениамин Кондратьев: Кубань на первом месте по объемам производства сельхозпродукции

Краснодарский край является гарантом продовольственной безопасности России Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ежегодный отчет главы российского правительства Михаила Мишустина в Государственной думе, сообщил, что Кубань – лидер в стране по объемам производства сельхозпродукции.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем выступлении пред депутатами Госдумы отметил, что Россия обладает самым надежным уровнем продовольственной безопасности в мире. Спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо, рыбу и другие товары внутри страны обеспечивается с запасом. Более того, в прошлом году удалось собрать рекордный урожай зерновых – 157 млн тонн.

- Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам. В России продолжается развитие сельскохозяйственной отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям, – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край является гарантом продовольственной безопасности России. По итогам прошлого года с 8 до 38% увеличилось производство масла, муки и сахара.

Кроме того, аграрии заготовили 1,6 млн тонн сахара, что 320 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Также, отметил глава региона, увеличилось изготовление круп, кондитерских изделий, мясных консервов и другой продукции.

– Кубань занимает первое место в стране по объемам производства сельхозпродукции – в прошлом году ее произведено на 660 миллиардов рублей. Валовый сбор зерна превысил 15,7 миллиона тонн, собрано почти 2 миллиона тонн масличных культур. Рекордный урожай фруктов, ягод и винограда, лидируем в производстве молока и яиц. Будем и дальше работать в этом направлении, – добавил Вениамин Кондратьев.