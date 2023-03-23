Семена для нового урожая. Фото: Телеграм-канал "Лекарства Горловке"

Волонтеры из Краснодара отправят наборы семян для 100 семей Донбасса. Акцию организовали три женщины, которые собрали 15 тысяч рублей на приобретение семенного материала огурцов, томатов, свеклы, моркови, кабачков, тыквы, фасоли и зелени. Также в пакетики они положили семена неприхотливых цветов.

- Мы отправим их в Горловку и Мариуполь. Там многие люди живут в садоводческих товариществах, уверена, что этой весной они будут заниматься огородами, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель движения «Гражданская инициатива» Марина Репещук. - Например, один из медиков призналась, что уже высадила зелень. Они привыкли трудится и получать урожай.

Вместе с будущими овощами добровольцы Светлана, Галина и Любовь положили трогательное письмо с пожеланием здоровья жителям Донбасса.

- Собрали немого семян вам в подарок. Сердце болит за вас, желаем большого урожая, - написали волонтеры.

Акцию по сбору семян в Краснодаре продолжат. А первую партию отправят в ближайшее время с остальным гуманитарным грузом.