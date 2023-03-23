Бордюры сломали, асфальт сняли. В Краснодаре разобрали улицу Чапаева

Вот так сейчас выглядит улица Чапаева. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре 23 марта на улицу Чапаева заехала тяжелая техника. Велодорожки, которые должны были появиться, приговорили - их все-таки не будет.

Трактор сломал бордюры, сняли и асфальт. Все обломки и мусор увозят грузовики.

Плитку и асфальт разломал трактор, обломки вывозят грузовики. Фото: Евгения ХИЛЬКО

На данный момент Чапаева от Рашпилевской до улицы Красной полностью перекрыта - там невозможно проехать.

Техника работает с самого утра. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Водителям нужно ориентироваться по дорожным знакам и объезжать участок. А вот на отрезке Чапаева от Красной до Красноармейской работа кипит пока только с правой стороны, потому автомобили с трудом, но все-таки могут проехать.

Для водителей установили временные дорожные знаки. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Пешеходный проход по Чапаева есть, кафе вдоль улицы также работают.

В будущем Чапаева планируют сделать пешеходной, но только по выходным. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, что разрушенным полотно проезжей части оставлять не будут. Уже привезли новую плитку, которую планируют уложить на участке, где идет ремонт.

Пешеходный проход по Чапаева есть, кафе вдоль улицы также работают. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Напомним, что с улицы Чапаева должны были начать реконструкцию по проекту «7 улиц». По задумке, здесь собирались оставить одну полосу для автотранспорта, а пешеходные тротуары расширить от Рашпилевской до Красноармейской. Также на этом участке дороги собирались создать несколько парковочных карманов, а еще организовать 224 квадрата территории для летних кафе. Но эта идея не прижилась.

Ремонт запланирован до 1 июня. Фото: Евгения ХИЛЬКО

9 марта 2023-го мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что до 1 июня на Чапаева уберут велодорожки с высокими бордюрами. Вместо них появятся широкие тротуары для пеших прогулок. Также на краснодарском Арбате оборудуют заездные карманы по нечетной стороне.

На велодорожках раньше парковались в любое время. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

После ремонта улицу Чапаева сделают пешеходной. Правда, только по выходным. По замыслу властей, она станет аналогом московского Арбата, где смогут прогуливаться горожане.

- В будние дни автомобилисты смогут свободно пользоваться ей и парковать машины, не нарушая правил, - сообщили в мэрии города.

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