Не памятник архитектуры - сарай. Снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» в Сочи признали законным

Так сейчас выглядит место, где снесли дом
Фото: Олег УМАРОВ
В конце прошлого года просвещенная общественность Сочи возмутилась сносом старинного дома на улице Депутатской, 10.
Дело в том, что по этому адресу располагался бывший корпус санатория "Москва" и работал как мини-отель под названием "Теремок". Но летом персонал уволили, а гостиницу закрыли на реконструкцию.
Так исторический дом выглядел в наши дни. Фото: https://arch-sochi.ru/
Однако вместо реконструкции решено было снести здание до основания. И сразу несколько институтов защиты памятников архитектуры заявили о нарушении закона.
- По данному факту, как только стало известно об указанных действиях, совершен выезд, направлено заявление в полицию. Доведена вся необходимая информация до лиц, проводивших данные работы, - пояснял тогда начальник отдела управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Алексей Соловьев.
А в мэрии Сочи заявили, что разрешений на снос дома не выдавали.
- Данное строение внесено в реестр Управление охраны культурного наследия Краснодарского края. Несмотря на это, собственники начали осуществлять снос. Краевым ведомством инициирован иск в суд, компетентную оценку деятельности правообладателя земельного участка и исторической постройки теперь дадут правоохранительные органы, - уточняли в мэрии курорта.
Пристройка, вернее, то, что от нее осталось, находится за забором
Фото: Олег УМАРОВ
Однако спустя три месяца после всех проверок выяснилось, что дом на Депутатской не имел ценности, а значит, и снос его был логичен.
- Снесли пристройку к памятнику архитектуры, сам дом цел, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.