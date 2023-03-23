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23 марта 2023 15:23

Не памятник архитектуры - сарай. Снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» в Сочи признали законным

Снос 100-летнего корпуса гостиницы «Москва» в Сочи признали законным
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Так сейчас выглядит место, где снесли дом

Так сейчас выглядит место, где снесли дом

Фото: Олег УМАРОВ

В конце прошлого года просвещенная общественность Сочи возмутилась сносом старинного дома на улице Депутатской, 10.

Дело в том, что по этому адресу располагался бывший корпус санатория "Москва" и работал как мини-отель под названием "Теремок". Но летом персонал уволили, а гостиницу закрыли на реконструкцию.

Так исторический дом выглядел в наши дни. Фото: https://arch-sochi.ru/

Так исторический дом выглядел в наши дни. Фото: https://arch-sochi.ru/

Однако вместо реконструкции решено было снести здание до основания. И сразу несколько институтов защиты памятников архитектуры заявили о нарушении закона.

- По данному факту, как только стало известно об указанных действиях, совершен выезд, направлено заявление в полицию. Доведена вся необходимая информация до лиц, проводивших данные работы, - пояснял тогда начальник отдела управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Алексей Соловьев.

А в мэрии Сочи заявили, что разрешений на снос дома не выдавали.

- Данное строение внесено в реестр Управление охраны культурного наследия Краснодарского края. Несмотря на это, собственники начали осуществлять снос. Краевым ведомством инициирован иск в суд, компетентную оценку деятельности правообладателя земельного участка и исторической постройки теперь дадут правоохранительные органы, - уточняли в мэрии курорта.

Пристройка, вернее, то, что от нее осталось, находится за забором

Пристройка, вернее, то, что от нее осталось, находится за забором

Фото: Олег УМАРОВ

Однако спустя три месяца после всех проверок выяснилось, что дом на Депутатской не имел ценности, а значит, и снос его был логичен.

- Снесли пристройку к памятнику архитектуры, сам дом цел, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ