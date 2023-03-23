Вальс цветов. В Краснодаре расцвели сливы Писсарди

Самая удивительная аллея в городе. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Ставропольская в Краснодаре сейчас, пожалуй, самая живописная из всех городских улиц. Словно розовым облаком она окутана цветущими деревьями. Причем, если идти просто по улице или ехать на личном авто, то всей красоты не увидеть.

Со стороны аллею толком не разглядеть, как во время поездки на трамвае. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Чтобы оценить палитру розового и насладиться нежным ароматом, то придется совершить путешествие на городском трамвае. Путь общественного транспорта пролегает внутри этой удивительной аллеи.

Вся улица Ставропольская сейчас в цвету. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Цветущие деревья высажены на всем протяжении дороги от Вишняковского рынка и до Солнечного острова. Но, согласно задумке ландшафтных дизайнеров, они, словно инструменты в оркестре, играют свою партию по очереди.

Есть еще немного времени, чтобы увидеть это своими глазами. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Сейчас время слив Писсарди. Чтобы увидеть, как хороши эти экзотические растения, можно сесть на любой маршрут и проехать остановку от улицы Старокубанской до Стасова. Небольшой лайфхак: наблюдать вид с розовой аллеей лучше всего с задней трамвайной площадки.

Посоветуем встать на задней площадке трамвае, так вид на аллею лучше. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Двадцать саженцев сливы Писсарди были высажены в 2019 году, и за четыре года они превратились в раскидистые роскошные деревья.

Экзотические сливы расцвели в середине марта. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Всего же на протяжении всей трамвайной ветки озеленители посадили 120 деревьев и кустарников. Это и декоративные груши с барбарисом, чье время цветения наступит только в апреле, и вечнозеленые туи, круглый год радующие глаз сочной зеленью своих лап.