В Краснодарском крае ужесточили правила содержания и выгула домашних животных

О правилах содержания и выгула животных на Кубани

На Кубани ужесточили правила выгула домашних животных. Документ о внесении изменений опубликовали на официальном сайте администрации края. Перечисляем все пункты, которые прописаны в документе.

- Не допускается оставление домашних животных без кормления и поения, без присмотра, а также содержание в условиях, не соответствующих их естественным потребностям. Запрещается содержание домашних животных на балконах и лоджиях, а также в местах общего пользования - на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях. Хозяева не должны оставлять животных на постоянно или длительное время в машинах, - говорится в документе.

Кроме этого, согласно изменениям, есть дополнения о правилах при перевозке домашнего животного в общественном транспорте. Необходимо, чтобы собаки независимо от породы были на коротком поводке и в наморднике, а кошки - в специальных контейнерах, сумках или корзинах. В том числе, при перевозке домашнего животного его владелец должен иметь при себе ветеринарный паспорт животного, в котором указана информация о проведении обязательной вакцинации.

Следующий пункт – в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому хозяину или в приют для животных.

Отдельно в документе прописаны требования к выгулу домашних животных. Их нельзя отпускать без поводка бегать самостоятельно по проезжей части, лифту и во дворах многоэтажек. Исключением являются только собаки-проводники.

Владельцы должны обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования и не допускать выгул вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления в Краснодарском крае.

Во дворы общего пользования и на улицу выводить собак декоративных и охотничьих пород необходимо на коротком поводке. А потенциально опасных собак — на коротком поводке, в наморднике, с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста.

Прописано в изменениях в Закон Краснодарского края и время выгула домашних животных - с 6 часов утра до 23 часов вечера. И обязательно – на специально отведенной для этой цели площадке.

Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника, за исключением потенциально опасных пород. При этом при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых органами местного самоуправления на Кубани.

Запрещено выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии, а потенциально опасных собак — детям младше 14 лет.

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается. Исключение – если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, на пляжах и в зонах отдыха людей. Нельзя брать животных в магазины и предприятия общественного питания.

Не допускается загрязнение при содержании домашних животных подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских, школьных, спортивных площадок, мест массового отдыха, пешеходных дорожек и проезжей части.

Настоящий Закон подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 7 декабря и вступает в силу по истечении десяти дней после дня eго официального опубликования - 17 декабря.