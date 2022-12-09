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Происшествия9 декабря 2022 5:51

За чей счет банкет? Чиновники сыграли свадьбу в Геленджике за бюджетные деньги

В Геленджике осудили бывшего вице-мэра и директора ДК за свадьбу на деньги из казны
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Свадьбу организовал коллектив Дома культуры, который премировали за работу

Свадьбу организовал коллектив Дома культуры, который премировали за работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике суд рассмотрел уголовное дело в отношении Елены Василенко и Марины Юмашевой. Они обвинялись в превышении должностных полномочий.

- В декабре Василенко, занимая должность заместителя главы Геленджика поручила тогда директору ДК Юмашевой организовать подготовку и проведение развлекательной программы на свадьбе сотрудника администрации силами работников Дома культуры на безвозмездной основе, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Свадьбу сыграли громко 22 января 2021 года: с песнями, плясками, ведущими, - все как полагается. Только за бюджетные деньги. Юмашева по указанию Василенко премировала сотрудников, задействованных в организации свадьбы, издав приказ «О поощрении работников за выполнение особо важных и срочных работ в январе 2021 года».

В судебном заседании Василенко виновной себя не признала, Юмашева - признала полностью. От дачи показаний обе отказались.

- Суд признал женщин виновными. С учетом всех обстоятельств дела, Василенко назначено наказание в виде двух лет лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. А Юмашева должна оплатить штраф в 30 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в суде.

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