За чей счет банкет? Чиновники сыграли свадьбу в Геленджике за бюджетные деньги

Свадьбу организовал коллектив Дома культуры, который премировали за работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике суд рассмотрел уголовное дело в отношении Елены Василенко и Марины Юмашевой. Они обвинялись в превышении должностных полномочий.

- В декабре Василенко, занимая должность заместителя главы Геленджика поручила тогда директору ДК Юмашевой организовать подготовку и проведение развлекательной программы на свадьбе сотрудника администрации силами работников Дома культуры на безвозмездной основе, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Свадьбу сыграли громко 22 января 2021 года: с песнями, плясками, ведущими, - все как полагается. Только за бюджетные деньги. Юмашева по указанию Василенко премировала сотрудников, задействованных в организации свадьбы, издав приказ «О поощрении работников за выполнение особо важных и срочных работ в январе 2021 года».

В судебном заседании Василенко виновной себя не признала, Юмашева - признала полностью. От дачи показаний обе отказались.

- Суд признал женщин виновными. С учетом всех обстоятельств дела, Василенко назначено наказание в виде двух лет лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. А Юмашева должна оплатить штраф в 30 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в суде.

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