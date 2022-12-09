В небе, в космосе и на земле. Герои-краснодарцы уничтожали боевиков и спасали товарищей

Так выглядит звезда Героя России. Фото: пресс-служба Кремля.

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. «КП»-Кубань» вспоминает подвиги краснодарцев, на груди которых сияет медаль «Золотая звезда» Героя России. О каждом из них можно снимать фильм – боевик или даже военную эпопею, а можно – написать увлекательный роман. В Краснодаре живут двенадцать Героев России, о которых не раз писала «КП»-Кубань».

Герой Советского Союза

Легендарный летчик-истребитель, ветеран Афганистана Григорий Хаустов стал одним из последних обладателей звания Герой Советского Союза. Служить начинал в Одессе, шофером во взводе БТР, но мечтал о небе. Чтобы стать курсантом прославленной Качинской «летки», писал во все инстанции и за помощью рванул в Москву: был у земляка летчика-испытателя Владимира Коккинаки, ходил в Минообороны – и добился-таки своего!

Герой Советского Союза Григорий Хаустов. Фото: «Боевое братство».

Григорий Павлович служил в Группе советских войск в Германии в 16-й Воздушной армии, был первым военным советником на Мадагаскаре, в Среднеазиатском и Одесском военных округах, прошел. Служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане: полковник Хаустов уходил на своем боевом самолете оттуда последним 14 февраля 1989 года и уже дома получил звезду героя.

– В Афганистан сам напросился: подал рапорт, что считаю своим долгом быть там, где пригодиться мой опыт. Летал с аэродромов Шиндад, Кабул, Кандагар, – говорит Григорий Павлович. – А Героем Советского Союза стал за уничтожение базы террористов Рабати-Джали: долго мы к ней подбирались. За нашей операцией следил в Генштабе наш земляк, сам представитель министра обороны СССР в Афганистане генерал Валентин Вареников. Нашу пару самолетов, мой и Володи Гриценко, от иранских истребителей прикрывало все звено, но и мы не сплоховали: отстрелялись по полной программе.

Не прошел медкомиссию, а летал 33 года

Мальчишкой летчик-штурмовик, участник Афганской войны, боевых действий в Абхазии, Таджикистане и Чечне Виктор Маркелов твердо знал, что будет летать. Медкомиссия в Ейском авиаучилище отказала будущему Герою России: мол, и не по здоровью не годен, и заявление поздно подал. Тогда настырный парень прошел медкомиссию в Ростове-на-Дону и был зачислен, после чего сделал забрал документы и снова подал их в Ейске.

Виктор Маркелов, ветеран Афганистана. Фото: «Боевое братство».

Виктор Васильевич летал в небе над ГДР, потом Афганистаном. С 1993 года обосновался в Краснодаре – командовал 461-м штурмовым авиаполком, прошел обе чеченские кампании. Они добавили в «личный зачет» Виктора Маркелова еще 112 боевых вылетов. Маркелов лично уничтожил танк, четыре БМП, шестнадцать других единиц вражеской техники, склады и мост. В 1996 году за мужество и героизм при выполнении спецзаданий стал Героем России.

– Еще Петр I говорил: «Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять должен». Эту мысль хочется донести сегодняшним мальчишкам, – говорит председатель ветеранской организации Героев Советского Союза и России Виктор Маркелов.

Уничтожить боевиков Хаттаба

Будущий Герой России Сергей Борисюк впервые поднялся в воздух в 1969 году, когда вчерашним школьником добирался из Кишинева к месту учебы в качестве пассажира. Тогда-то Сергей Константинович понял, что небо – это не только романтика, но перегрузки и тяжелая работа. А после Ейского высшего военного авиационного училища летчиков и службы случилась вторая чеченская кампания. К тому времени Сергей Борисюк уже командовал 368-м штурмовым авиаполком Северокавказского военного округа, имел звание полковника и высшую для военного пилота квалификацию «летчик-снайпер».

Сергей Борисюк (слева) сутки дожидался помощи в кольце боевиков. Фото: «Боевое братство».

Главным испытанием стал вылет на СУ-25 в Аргунское ущелье, где орудовали боевики полевого командира Хаттаба: самолет Сергея Борисюка сбили, но сам он, захватив рацию и оружие, успел катапультироваться. Одну из эвакуационных «вертушек» сбили прямо на глазах Сергея Константиновича, другие были далеко от него. Ночь с 15-градусным морозом он провел в палатке из парашюта, найти которую враги могли в любой момент. Уже утром он увидел, что его окружают и первым открыл огонь на поражение. И в этот момент в небе появились наши вертолеты: Борисюк связался с ними, одна из машин отстрелялась, а другая на тросе эвакуировала героя.

Ас-вертолетчик, стратег и тактик

Коренной пермяк Андрей Воловиков, наверное, один из немногих летчиков, кто мечтал не о победах в небе, а на футбольном поле. Курсант Сызранское авиационное училище с квалификацией «оператор-наводчик вертолета Ми-24» получил распределение на авиабазу ВВС СССР в Польше. Афганистан, две чеченские войны командиром экипажа вертолета Ми-24: именно Андрей Валентинович придумал и «обкатал» атаку с воздуха на углах, близких к закритичным, – она позволяла уходить от обстрела боевиков из ПЗРК «Стрингер».

Ас-вертолетчик Андрей Воловиков. Фото: открытые источники.

Андрей Воловиков – единственный на Кубани полный кавалер орденов Мужества. Первые три получены за Чечню: более 900 дней, свыше 1200 боевых вылетов. Четвертый орден – за спецоперацию в Абхазии. В темноте шесть вертолетных экипажей отбомбили боевиков в ущелье, когда ведомого подбили враги, но летчики дотянули до запасного аэродрома… За летные заслуги Андрей Валентинович стал Героем России, позже был миротворцем ООН в Африке, выполнял боевые вылеты во время «пятидневной войны» с Грузией.

Ивана «Стингером» не собьешь

– Я вырос среди летчиков, отец был авиаинженером: часто приходил к нему на аэродром, где все разговоры его товарищей были о полетах, самолетах и небе, – говорит Иван Конюхов. – Он хотел, чтобы я пошел по его стопам, а мечтал о небе. Сначала я сдался: год я отучился в училище Даугавпилсе на авиационного инженера, не выдержал и ушел в родную ейскую «летку». Служил в Таганроге, Туркменистане. Захватил чеченскую кампанию: сделал 200 боевых вылетов.

Герой России Иван Конюхов. Фото: открытые источники.

В 2008 году командир звена 461-го штурмового авиационного полка 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Иван Конюхов участвовал в «пятидневной войне» по принуждению вторгшейся в Южную Осетию Грузии к миру. В боевом вылете 11 августа в районе села Земо-Никози Конюхов в паре с ведущим пилотом уничтожил шесть танков и три топливных цистерны, когда оба пилота почувствовали толчок.

Одна из десяти выпущенных по их «сушке» из ПЗРК «Стингер» попала в правый двигатель самолета: из-за пожара навигация и большинство систем вышли из строя, пилоты потеряли ведомого. Иван Конюхов мог бы не рисковать и катапультироваться, но принял решение спасти борт: потушив пожар, по картам и солнцу он довел машину до аэродрома в Моздоке, преодолев 300 километров.

Танковая поддержка

Прадеды Героя России Юрия Яковлева воевали в Первую мировую, одного из них вернулся домой с Георгиевским крестом. Дед Иван защищал нашу Родину в Великую Отечественную: танкист Яковлев демобилизовался в 1943-м после тяжелого ранения. Внук Юрий Яковлев пошел по его стопам: после школы поступил в Челябинское высшее танковое командное училище.

Юрий Яковлев (слева) уничтожил десятки единиц вражеской техники. Фото: «Боевое братство».

В августе 2008-го, во время пятидневной войны, подразделение капитана будущего Героя России Юрия Яковлева получило приказ выдвинуться на помощь нашим миротворцам в Южной Осетии, первый бой приняло на подступах к Цхинвалу. На единственной дороге, шедшей к городу, танкистов атаковали превосходящие силы грузинской армии. В этот момент четыре танка, в одном из которых был командир роты, выдвинулись в эпицентр боя. Умелые действия капитана Яковлева и его подчиненных обеспечили благополучный отход из-под обстрела мотострелковых подразделений. Сам Юрий лично уничтожил семь бронемашин.

Взглянуть на Землю с орбиты

Уроженец Краснодара, Герой России космонавт Геннадий Падалка – рекордсмен по суммарному количеству часов пребывания в космосе: 878 дней 11 часов 29 минут. Его рекорд до сих пор не побит! Путь в стратосферу для Геннадия Ивановича начинался из Ейской «летки»: 559-й авиаполка истребителей-бомбардировщиков, самолеты Л-29, МиГ-15УТИ, МиГ-17, Су-7Б, Су-7У, Су-7БМ и Су-24. Общий налет будущего космонавта составил около 1300 часов, выполнил более 300 прыжков с парашютом.

Рекорд Геннадия Падалки по длительности пребывания в космосе до сих пор не побит. Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости.

Кандидатом в космонавты-испытатели Геннадий Падалка стал в апреле 1989 года. Несколько лет в Центре подготовки космонавтов. Первый полет Геннадий Иванович совершил с 13 августа 1998 года по 28 февраля 1999 года в качестве командира экспедиции на орбитальном комплексе «Мир» и ТК «Союз ТМ-28» вместе с Сергеем Авдеевым и Юрием Батуриным. Во время этого полета космонавт один раз вышел в открытый космос и совершил один «выход» в разгерметизированный модуль «Спектр». В космос он возвращался еще четырежды, уже став Героем России в 1999-м: в 2004, 2009, 2012, 2015 годах.

Настоящий «альфа»

Имя Героя России, депутата ЗСК, почетного гражданина Тимашевского района Евгения Шендрика сегодня носит школа в его родной станице Роговской. Евгений Демьянович не раз встречался с ее учениками, чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем Родины. Ракетчик на знаменитом полигоне «Капустин Яр» под Астраханью, служба в Комитете госбезопасности СССР, контрразведка, краснодарского спецподразделения Управления «А» ЦСН ФСБ России: подвиг полковника Шендрика до сих пор охраняется грифом «секретно».

Евгений Шендрик часто встречается с кубанскими мальчишками, чтобы рассказать им о службе Отечеству. Фото: сайт ЗСК.

Командир «Альфы» Евгений Шендрик и его бойцы не раз выполняли специальные задания на территории Чечни, Дагестана и Ингушетии. Ему присвоена «Золотая звезда» Героя России в 2000 году – «за умело организованную и успешно выполненную спецоперацию на территории Чеченской Республики».

СКАЗАНО!

Служите матушке России!

– Казаки, братья, участники специальной военной операции, от всей души поздравляю вас с Днем героя Отечества, – обратился Евгений Шендрик из Георгиевского зала Кремля, где президент страны вручал медаль «Золотая звезда» новым Героям России. – Вы совершаете подвиг на поле брани, защищая нашу страну. Хочу пожелать вам здоровья и сил, чтобы делать все возможное для процветания нашей любимой родины, матушки России.