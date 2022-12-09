Закон Краснодарского края о содержании и защите домашних животных. Все правила выгула кошек и собак

Как должны жить животные на Кубани

В Закон Краснодарского края о содержании и защите домашних животных внесли изменения. Все правила выгула кошек и собак опубликованы на сайте администрации региона.

В документе говорится, что нельзя оставлять без присмотра домашних животных и содержать их на балконах, лоджиях, чердаках или лестничных клетках. Перевозить их можно в общественном транспорте соблюдая несколько правил: собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, а кошки - в специальных контейнерах, сумках или корзинах.

Запрещено выгуливать собак на Кубани на детских и спортивных площадках, на территориях детских садов и школ, медицинских учреждений и учреждений культуры и спорта, на пляжах и в зонах отдыха людей. Нельзя брать животных в магазины и на предприятия общественного питания.

Опасных собак можно выгуливать только на коротком поводке, в наморднике, с номерным знаком на ошейнике.

Кроме этого, отмечается, что владельцы обязаны убирать продукты жизнедеятельности за своими питомцами в местах и на территориях общего пользования.

Время выгула домашних животных - с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Закон подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и размещен на сайте администрации региона.

Официальный документ

Официальный документ

Официальный документ