Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2022 9:00

В Новороссийске спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота

Хвостатый облюбовал дерево на улице Октябрьская
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Кот стал постоянным клиентом спасателей Новороссийска. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

Кот стал постоянным клиентом спасателей Новороссийска. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

Сотрудники службы спасения Новороссийска сняли с дерева кота: хвостатый установил своеобразный рекорд и стал «клиентом» спасателей уже в седьмой раз.

– К нам обратился очевидец и сообщил, что в парке на улице Октябрьская на высоте примерно десяти метров на дереве сидит кот и самостоятельно спустится не может, – написал в своем Телеграм-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Сколько времени котяра ждал спасателей, достоверно неизвестно. Скриншот видео.

Сколько времени котяра ждал спасателей, достоверно неизвестно. Скриншот видео.

Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и спустили усатого «пострадавшего» на землю, после чего тот отправился по своим кошачьи делам.

Как только кота спустили на землю, он отправился по своим делам. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

Как только кота спустили на землю, он отправился по своим делам. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

– Данный котяра уже седьмой раз забирается на деревья и сидит там по три-четыре дня, – добавил Алексей Одеров. – Этот кот – любитель создать вокруг себя суету.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ