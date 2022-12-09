В Новороссийске спасатели в седьмой раз сняли с дерева одного и того же кота

Кот стал постоянным клиентом спасателей Новороссийска. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

Сотрудники службы спасения Новороссийска сняли с дерева кота: хвостатый установил своеобразный рекорд и стал «клиентом» спасателей уже в седьмой раз.

– К нам обратился очевидец и сообщил, что в парке на улице Октябрьская на высоте примерно десяти метров на дереве сидит кот и самостоятельно спустится не может, – написал в своем Телеграм-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Сколько времени котяра ждал спасателей, достоверно неизвестно. Скриншот видео.

Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и спустили усатого «пострадавшего» на землю, после чего тот отправился по своим кошачьи делам.

Как только кота спустили на землю, он отправился по своим делам. Фото: Телеграм-канал Алексея Одерова.

– Данный котяра уже седьмой раз забирается на деревья и сидит там по три-четыре дня, – добавил Алексей Одеров. – Этот кот – любитель создать вокруг себя суету.