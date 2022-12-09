Камо Айрапетян: быть сплоченными – важно для отечества

Камо Айрапетян выступает на мероприятии в Кореновском районе

Последние два года для Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края были насыщены яркими событиями, эффективными мероприятиями, обменом опытом, сотрудничеством с органами власти и общественными организациями. Такая результативность работы армянской общины Кубани во многом объясняется приходом к ее руководству известного общественного деятеля, предпринимателя и мецената Камо Дикрановича Айрапетяна.

К.Д.Айрапетян - профессиональный управленец, хозяйственник, общественный деятель, инвестор и меценат. Депутат Армавирской городской Думы, член политсовета Армавирского отделения партии «Единая Россия», а также совета директоров товаропроизводителей Армавира. Член приходского совета церкви «Успения Пресвятой Богородицы». «Почетный работник лесной промышленности» министерства Промышленности и торговли РФ. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» и почетным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Награжден Золотой медалью Министерства Диаспоры Армении, высшей наградой САР «Золотой крест» и медалью «Святой Вардан» Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви.

Открытие Отчетной конференции САР Краснодарского края в 2021 году(1)

Нынешний год для кубанского отделения САР был юбилейным – организация отметила свое 20-летие. На днях в Краснодаре пройдет Отчетная конференция отделения, на которой его руководитель отчитается о проделанной за год работе. Встретившись с Камо Айрапетяном, мы попросили его рассказать о деятельности возглавляемой им структуры.

- Вы возглавили региональное отделение САР ровно два года назад. С чего Вы начали свою работу в качестве руководителя такой крупной общины?

- Председателем краевого отделения САР я был избран на отчетно-выборной конференции в декабре 2020 г. Первоочередной задачей для меня стало знакомство с ситуацией на местах, для чего были проведены выездные совещания организации в районах Кубани. Удалось ближе познакомиться с деятельностью общин, вникнуть в проблемы и обсудить механизмы их решения. Принятые меры привели к усилению организации и повышению ее авторитета как у местного населения, так и у госструктур.

Располагаемся мы на отдельном этаже современного здания в центре Краснодара, на ул. Кубанская Набережная, 37/12. Все это во многом определяет эффективность нашей работы, о которой мы регулярно сообщаем на официальном сайте организации — sarkuban.ru и на страничках в различных соцсетях.

Распределение гуманитарной помощи САР Краснодарского края в ПВР беженцев с Донбасса

- Являясь единственной армянской федеральной организацией, САР тесно взаимодействует с органами власти. С какими структурами, в основном, приходится Вам общаться?

- Не только на федеральном уровне, но и во всех структурных подразделениях САР, от регионального до местных отделений, выработались хорошие взаимоотношения и с исполнительной властью, и с депутатским корпусом. Более того, многие члены САР являются депутатами местных советов, что в очередной раз говорит о вовлеченности армянского населения в жизнь страны, гражданами которой мы являемся и на благо которой трудимся.

Проще будет сказать так – перед нашей организацией во властных структурах двери не закрываются. Когда есть необходимость, представители САР имеют возможность обсуждать с властями любой вопрос на любом уровне.

— А как, по вашей оценке, на Кубани обстоят дела с межнациональными отношениями?

— Кубань, на сегодняшний день, является в России лучшим примером региона, где межнациональный мир и гражданское согласие сохраняются на самом высоком уровне. Свой достойный вклад в это вносит и армянская диаспора, которая является второй по численности в Краснодарском крае.

Разжигание конфликтов на национальной и религиозной почве недопустимы, о чем заявил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнувший, что власти страны не позволят «неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности». Мы с президентом солидарны и потому краевое отделение САР уделяет этому вопросу самое пристальное внимание – мы находимся в постоянном взаимодействии как с административными и правоохранительными структурами, так и с краевым Центом национальных культур и другими национальными общинами. Хорошие отношения у нас складываются и с кубанским казачеством, с атаманом которого, вице-губернатором Краснодарского края Александром Власовым, есть договоренность о проведении общественно-значимых совместных мероприятий.

- Камо Дикранович, мы живем в очень непростое время. Вооруженными силами страны проводится спецоперация по денацификации Украины. Известно, что САР полностью поддерживает решения президента Путина.

Открытие бюста графа Михаила Лорис-Меликова в Анапском районе

- Да, Союз армян России не колеблясь поддержал решения президента России, выступив с соответствующим Заявлением. Но мы не ограничились одними лишь словами.

Неоднократно колонны машин с гуманитарным грузом от регионального и местных отделений САР направлялись в регионы, где размещены беженцы, а также в республики Донбасса и Херсонскую область. За прошедшее с начала спецоперации время населению Донбасса и регионов Украины нами передано более тысячи тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Грузы, собираемые и направляемые в зону СВО отделениями САР Краснодарского края, являются серьезной поддержкой для тех, кто находится на переднем крае борьбы с современным фашизмом.

Этим летом, я, вместе с делегацией руководителей армянских общин ряда регионов России, сопровождал очередную партию груза, который был передан жителям Херсона. Это были продуктовые наборы для более чем 5000 семей. Состоялись встречи делегации с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, давшими высокую оценку гуманитарной деятельности САР.

Передавая гуманитарный груз, я представлял не только армянскую общину Краснодарского края, но и всю многонациональную Кубань. В этой связи не могу не процитировать еще одно высказывание президента России Владимира Путина, сказавшего: «Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, для народа, — быть сплоченными».

В заключение отмечу, что большая часть армян проживает за пределами своего Отечества — в диаспоре. Являясь гражданами различных стран, армяне везде проявляют себя как важная составляющая часть общества, внося достойный вклад в различные сферы жизнедеятельности. Не стали исключением и армяне Кубани. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто стремится к миру и взаимопониманию между народами России, к развитию и процветанию нашего государства.