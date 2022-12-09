Володина объявили в розыск за мошенничество в Краснодарском крае

Условные 4 года превратились в 4 года тюрьмы

Бизнесмен из Краснодара Ален Володин был признан виновным в мошенничестве летом 2022 года. Суд назначил ему условный срок. Но прокуратура не согласилась с решением и подала представление. Через полгода судебная коллегия рассмотрела уголовное дело второй раз. После чего Володину сменили условный срок на реальный, и теперь он находится в розыске.

А начиналось все со строительства домов и дележки денег. Ален Володин заключил с директором ООО «КДК» договор о возведении дуплексов на арендованной им земле. Под застройку пошли шесть участков по проезду 1-й Лиговский в Краснодаре. Согласно договору, директор ООО «КДК» обязался выплатить 50% стоимости земельных участков, а Володин, в свою очередь, обещал предоставить для строительства объектов эти земельные участки и обеспечить подвод к ним сетевого газа, электроснабжения, центрального водопровода, водоотведения. Тогда же партнер Володина передал ему деньги и нотариально заверенную доверенность на право распоряжения двумя квартирами и начал строительство.

Но через время все пошло не по плану. Строительная фирма залила фундамент дома и возвела стены первого этажа, а после остановила строительство. Володин нарушил договор и не стал проводить коммуникации к земельным участкам. А после и вовсе заявил, что достроит дуплекс сам за свои деньги. Директору компании пообещал полностью возместить вложенные в инвестиционный проект деньги.

Володин заключил ряд договоров уступки прав с третьими лицами, переуступив им право аренды на указанные земельные участки. Выполнять договоренность с директором ООО «КДК» по факту и не собирался. Остался с его двумя квартирами в Краснодаре и забрал себе ранее выданные 5,3 млн рублей. Общий ущерб оценили в 8,7 млн.

После случившегося было возбуждено уголовное дело, по которому суд дал Алену Володину 4 года условно. Но после того, как настояла прокуратура, дело пересмотрели. Теперь горе-бизнесмена ищут полицейские.

- Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд. Рассмотрев материалы дела, изучив доводы сторон, судебная коллегия по уголовным делам не согласилась с ранее вынесенным приговором, заменив условное осуждение на реальное лишение свободы. Осужденный Володин объявлен в розыск, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.